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1 октября, 10:08

В Керчи 12 человек оказались в больнице после заказа еды из суши-бара Wasabi

Массовое отравление произошло в городе Керчь в Крыму. Там в больницу после заказа еды попали 12 человек. Все они оформляли доставку в суши-баре Wasabi, сообщает Mash на волне.

В больницу пострадавшие приехали со стандартным «набором»: температура до 40 градусов, сильные боли, спазмы в животе, рвота и диарея. Все 12 человек всё ещё находятся в медицинском учреждении на попечении врачей. Пациентам сделали капельницы, но боли не проходят даже на третий день. Среди пострадавших также есть дети.

Директор суши-бара уже прокомментировал данную ситуацию. Он заявил, что моментально закрыл свою точку и вызвал СЭС. Уже три дня специалисты ищут источник отравления. У поваров ничего не обнаружили, переходят к поставщикам.

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Ранее в Красноярском крае произошло крупное отравление, в результате которого умерло четверо детей. Трагедия случилась 20 сентября. Сначала погибли двое детей возрастом 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а через день — 12-летний ребёнок. Врачам удалось спасти мать детей, которая находилась на девятом месяце беременности. Предварительно, семья могла отравиться дихлофосом, представителя производителя уже допросили в качестве свидетеля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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