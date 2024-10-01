В Керчи 12 человек оказались в больнице после заказа еды из суши-бара Wasabi

Массовое отравление произошло в городе Керчь в Крыму. Там в больницу после заказа еды попали 12 человек. Все они оформляли доставку в суши-баре Wasabi, сообщает Mash на волне.

В больницу пострадавшие приехали со стандартным «набором»: температура до 40 градусов, сильные боли, спазмы в животе, рвота и диарея. Все 12 человек всё ещё находятся в медицинском учреждении на попечении врачей. Пациентам сделали капельницы, но боли не проходят даже на третий день. Среди пострадавших также есть дети.