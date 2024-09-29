Производителя дихлофоса допросили как свидетеля дела отравления под Красноярском
Правоохранители провели допрос представителя фирмы-изготовителя дихлофоса, которым, как считается, могла отравиться семья из Красноярского края. Он проходит по делу как свидетель, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в беседе с ТАСС.
«В качестве свидетеля допрошен представитель изготовителя инсектицидного средства. Также проведён осмотр на заводе по изготовлению инсектицидного средства... Изъята продукция для проведения необходимых исследований», — отметили в ведомстве.
Напомним, отравление с летальным исходом в селе Красная Сопка Красноярского края произошло 20 сентября. Первыми умерли дети 6 и 13 лет, спустя два дня скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей пребывает на девятом месяце беременности, её и малыша удалось спасти. Родителей уже выписали. В СледКоме отметили, что точную причину установят только через месяц, однако, по некоторым данным, убить всех мог дихлофос. Следствие не собирается возбуждать новое дело об отравлении.
Life.ru