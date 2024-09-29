Производителя дихлофоса допросили как свидетеля дела отравления под Красноярском

Правоохранители провели допрос представителя фирмы-изготовителя дихлофоса, которым, как считается, могла отравиться семья из Красноярского края. Он проходит по делу как свидетель, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в беседе с ТАСС.