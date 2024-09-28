СК не собирается заводить новое дело по отравлению семьи под Красноярском
Красноярские следователи не будут заводить новое уголовное дело в рамках расследования гибели четырёх детей, отравившихся в селе Красная Сопка, пока не будут известны результаты всех экспертиз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.
«Все процессуальные решения будут приниматься только после получения нами всех экспертиз и окончательных выводов экспертов», — сказали агентству в пресс-службе ведомства.
Так в региональном главке СК прокомментировали сообщения СМИ о том, что главе семейства, где насмерть отравились четверо детей, якобы может грозить уголовная ответственность по статье о причинении смерти по неосторожности.
Напомним, смертельное отравление в селе Красная Сопка Красноярского края произошло 20 сентября. Сначала погибли дети 6 и 13 лет, через два дня скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на девятом месяце беременности, её и малыша удалось спасти. Родителей уже выписали. В СК отметили, что точную причину установят только через месяц.