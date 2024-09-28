СК не собирается заводить новое дело по отравлению семьи под Красноярском

Красноярские следователи не будут заводить новое уголовное дело в рамках расследования гибели четырёх детей, отравившихся в селе Красная Сопка, пока не будут известны результаты всех экспертиз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

«Все процессуальные решения будут приниматься только после получения нами всех экспертиз и окончательных выводов экспертов», — сказали агентству в пресс-службе ведомства.