Родителей отравившихся насмерть 4 детей выписали из больницы под Красноярском
Родителей погибших от отравления детей выписали из больницы в Красноярском крае
В Красноярском крае дети умерли от отравления. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярском крае врачи выписали из больницы родителей четырёх скончавшихся детей, семья была госпитализирована после ужина пельменями и курицей. Об этом сообщили в Минздраве региона журналистам РИА «Новости».
«Да, выписали. Выписаны в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации», — уточнил собеседник агентства.
Дядя погибших детей Алексей Виноградов рассказал ТАСС, что «вся деревня» переживает случившееся горе, многие знали семью и находились с ней в хороших отношениях. Местные власти обещали помочь с организацией похорон.
Напомним, 21 сентября в селе Красная Сопка Красноярского края двое детей из четырёх скончались после семейного ужина курицей и пельменями, купленными в сельском магазине. 22 сентября, стало известно о новой жертве отравления. Четвертый ребёнок умер на следующий день. Возбуждено уголовное дело. Родители погибших детей также оказались в больнице с симптомами отравления, они выжили. СК заявлял о двух версиях трагедии — употребление пищи с токсичным веществом или вдыхание паров инсектицидного аэрозоля, которым семья боролась с насекомыми. Экспертиза не нашла в курице и пельменях никаких ядов.