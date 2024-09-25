Родителей отравившихся насмерть 4 детей выписали из больницы под Красноярском

В Красноярском крае дети умерли от отравления. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Родителей погибших от отравления детей выписали из больницы в Красноярском крае

В Красноярском крае врачи выписали из больницы родителей четырёх скончавшихся детей, семья была госпитализирована после ужина пельменями и курицей. Об этом сообщили в Минздраве региона журналистам РИА «Новости».