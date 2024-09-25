Объявлены результаты анализа пельменей со смертельного ужина, убившего 4 детей под Красноярском

Следователи рассматривают две версии гибели четырёх детей в Красноярском крае после семейного ужина – употребление пищи с неизвестным веществом общетоксического действия и вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. В пельменях, которые изначально считались одной из возможных причин, никаких ядов не найдено, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Основные версии следствия отравления членов семьи — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля», — уточнили в ведомстве.