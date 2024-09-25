Объявлены результаты анализа пельменей со смертельного ужина, убившего 4 детей под Красноярском
СК раскрыл результаты анализа продуктов отравившейся под Красноярском семьи
Следователи рассматривают две версии гибели четырёх детей в Красноярском крае после семейного ужина – употребление пищи с неизвестным веществом общетоксического действия и вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. В пельменях, которые изначально считались одной из возможных причин, никаких ядов не найдено, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Основные версии следствия отравления членов семьи — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля», — уточнили в ведомстве.
Предварительная экспертиза не выявила превышений норм в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах из дома погибших: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушёной рыбе и яйцах. То же самое касается лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели, которое провёл ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Следователями продолжается допрос свидетелей, также предстоит провести суд медэкспертизы.
Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончались после, как считалось, употребления курицы и пельменей, купленных в сельском магазине. По факту ЧП из магазина «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. 22 сентября, стало известно о новой жертве отравления. Четвертый ребёнок умер на следующий день. Силовики расследуют трагедию.
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