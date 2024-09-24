Пельмени ни при чём: Прокуратура назвала основную версию в деле об отравлении семьи под Красноярском

Причиной отравления семьи из Назаровского района Красноярского края могло стать вдыхание аэрозоля от насекомых, сообщили в пресс-службе Прокуратуры региона. Именно это является основной версией.

«К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены также эксперты федерального экспертного учреждения города Москва», — говорится в сообщении.

На фото Следкома — те самые баллончики с дихлофосом, изъятые из дома, где произошла трагедия. Также, указали в ведомстве, рассматривается версия об употреблении продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия.