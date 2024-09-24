Пельмени ни при чём: Прокуратура назвала основную версию в деле об отравлении семьи под Красноярском
Прокуратура: Причиной отравления семьи под Красноярском мог стать дихлофос
Дихлофос, изъятый из дома семьи под Красноярском. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Причиной отравления семьи из Назаровского района Красноярского края могло стать вдыхание аэрозоля от насекомых, сообщили в пресс-службе Прокуратуры региона. Именно это является основной версией.
«К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены также эксперты федерального экспертного учреждения города Москва», — говорится в сообщении.
На фото Следкома — те самые баллончики с дихлофосом, изъятые из дома, где произошла трагедия. Также, указали в ведомстве, рассматривается версия об употреблении продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия.
По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в последний раз дом обрабатывали от насекомых 20 сентября, и уже следующим утром дети проснулись и пожаловались на боли внизу живота. Шестилетняя девочка потеряла сознание, отец увёз её в больницу. Позднее сознание потеряли остальные члены семьи. Предварительно, пострадавшие надышались парами ночью.
Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончались после, как считалось, употребления курицы и пельменей, купленных в сельском магазине. По факту ЧП из магазина «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. Накануне, 22 сентября, стало известно о новой жертве отравления. Четвертый ребёнок умер на следующий день. Силовики расследуют трагедию.