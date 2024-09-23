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20 граммов могут убить: Биолог рассказал, какие пестициды могла добавить в пельмени семья под Красноярском

Биолог Наполов: Дети особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям пестицидов

23 сентября, 13:46
Препараты первого класса опасности не продаются в рознице, но второй и третий класс также могут причинить непоправимый вред. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elenia Photo

Препараты первого класса опасности не продаются в рознице, но второй и третий класс также могут причинить непоправимый вред. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elenia Photo

Дети особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям пестицидов. Об этом в беседе с Life.ru рассказал биолог, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов. Так он прокомментировал трагедию в Красноярском крае, где после ужина отравилась целая семья. Впоследствии на их кухне обнаружили растительные пестициды. Воздействие этих веществ происходит при проглатывании, вдыхании или контакте с кожей.

Бытовая химия в обязательном порядке должна храниться отдельно от пищевых продуктов, обязательно должна быть подписана и недоступна для детей. Это общепринятые правила, потому что инсектициды — это препараты не только от тараканов, но и от сельскохозяйственных вредителей – это яды

Виталий Наполов

Биолог, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Бытовая химия в обязательном порядке должна храниться отдельно от пищевых продуктов, обязательно должна быть подписана и недоступна для детей. Это общепринятые правила, потому что инсектициды — это препараты не только от тараканов, но и от сельскохозяйственных вредителей – это яды
Бытовая химия в обязательном порядке должна храниться отдельно от пищевых продуктов, обязательно должна быть подписана и недоступна для детей. Это общепринятые правила, потому что инсектициды — это препараты не только от тараканов, но и от сельскохозяйственных вредителей – это яды

«Бытовая химия в обязательном порядке должна храниться отдельно от пищевых продуктов, обязательно должна быть подписана и недоступна для детей. Это общепринятые правила, потому что инсектициды — это препараты не только от тараканов, но и от сельскохозяйственных вредителей – это яды», — отметил специалист.

Как пояснил эксперт, по опасности подобные препараты делятся на четыре класса. Первый — чрезвычайно опасные вещества, второй — высокоопасные, третий — умеренно опасные, четвёртый — мало опасные. Препараты первого класса опасности не продаются в рознице, так как с ними работают профессионалы. В частности, это могут быть специалисты службы, которые выезжают травить насекомых. Однако, предупредил Наполов, препараты второго и третьего класса также довольно опасны для человека. К примеру, если веществ первого класса опасности достаточно двух граммов, чтобы получить летальный исход, то второго-третьего — около 20 граммов.

Как подчеркнул собеседник Life.ru, дозировка этих препаратов высчитывается по весу. Так, если у взрослого, грубо говоря, масса тела 80 килограммов, а у ребёнка 20, то очевидно, что для несовершеннолетнего при той же дозе препарат становится в четыре раза опаснее.

Ранее сообщалось, в доме семьи нашли «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки», которое хранилось в шкафу на кухне. В холодильнике следователи также обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, а на полу — растительные пестициды. Все вещества изъяли для экспертизы. Кроме того, стало известно, что дом семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления.

Слёзы и истерики: Родители насмерть отравившихся под Красноярском детей тяжело переживают утрату
Слёзы и истерики: Родители насмерть отравившихся под Красноярском детей тяжело переживают утрату

Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончались после употребления курицы и пельменей, купленных в сельском магазине на развес. По факту ЧП из магазина «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. Накануне, 22 сентября, стало известно о новой жертве отравления. Четвертый ребёнок умер на следующий день.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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