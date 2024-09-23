20 граммов могут убить: Биолог рассказал, какие пестициды могла добавить в пельмени семья под Красноярском Биолог Наполов: Дети особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям пестицидов 23 сентября, 13:46 Препараты первого класса опасности не продаются в рознице, но второй и третий класс также могут причинить непоправимый вред. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elenia Photo

Дети особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям пестицидов. Об этом в беседе с Life.ru рассказал биолог, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов. Так он прокомментировал трагедию в Красноярском крае, где после ужина отравилась целая семья. Впоследствии на их кухне обнаружили растительные пестициды. Воздействие этих веществ происходит при проглатывании, вдыхании или контакте с кожей.

Бытовая химия в обязательном порядке должна храниться отдельно от пищевых продуктов, обязательно должна быть подписана и недоступна для детей. Это общепринятые правила, потому что инсектициды — это препараты не только от тараканов, но и от сельскохозяйственных вредителей – это яды Виталий Наполов Биолог, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

«Бытовая химия в обязательном порядке должна храниться отдельно от пищевых продуктов, обязательно должна быть подписана и недоступна для детей. Это общепринятые правила, потому что инсектициды — это препараты не только от тараканов, но и от сельскохозяйственных вредителей – это яды», — отметил специалист.

Как пояснил эксперт, по опасности подобные препараты делятся на четыре класса. Первый — чрезвычайно опасные вещества, второй — высокоопасные, третий — умеренно опасные, четвёртый — мало опасные. Препараты первого класса опасности не продаются в рознице, так как с ними работают профессионалы. В частности, это могут быть специалисты службы, которые выезжают травить насекомых. Однако, предупредил Наполов, препараты второго и третьего класса также довольно опасны для человека. К примеру, если веществ первого класса опасности достаточно двух граммов, чтобы получить летальный исход, то второго-третьего — около 20 граммов.

Как подчеркнул собеседник Life.ru, дозировка этих препаратов высчитывается по весу. Так, если у взрослого, грубо говоря, масса тела 80 килограммов, а у ребёнка 20, то очевидно, что для несовершеннолетнего при той же дозе препарат становится в четыре раза опаснее.

Авторы Андрей Горяничев