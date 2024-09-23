Следком: Дом красноярской семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления
Дом, где проживали члены отравившейся в Красноярском крае семьи, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные от СК по региону.
Осмотр дома, где отравилась семья из шести человек. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
«Родители говорят, что обрабатывали дом дихлофосом», — сказал собеседник агентства.
Как сообщает СК, родители рассказали, что во время распыления средства дети находились на улице. После прогулки они вернулись домой, и мать начала готовить ужин.
Как ранее писал Life.ru, в доме семьи нашли «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки», которое хранилось в шкафу на кухне. В холодильнике следователи также обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, а на полу — растительные пестициды. Все вещества изъяли для экспертизы.
Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончались после употребления курицы и пельменей, купленных в сельском магазине на развес. По факту ЧП из магазина «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. Накануне, 22 сентября, стало известно о новой жертве отравления. Четвертый ребёнок умер на следующий день.