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23 сентября, 12:38

Следком: Дом красноярской семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления

Дом, где проживали члены отравившейся в Красноярском крае семьи, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные от СК по региону.

Осмотр дома, где отравилась семья из шести человек. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Родители говорят, что обрабатывали дом дихлофосом», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает СК, родители рассказали, что во время распыления средства дети находились на улице. После прогулки они вернулись домой, и мать начала готовить ужин.

Как ранее писал Life.ru, в доме семьи нашли «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки», которое хранилось в шкафу на кухне. В холодильнике следователи также обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, а на полу — растительные пестициды. Все вещества изъяли для экспертизы.

Слёзы и истерики: Родители насмерть отравившихся под Красноярском детей тяжело переживают утрату
Слёзы и истерики: Родители насмерть отравившихся под Красноярском детей тяжело переживают утрату

Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончались после употребления курицы и пельменей, купленных в сельском магазине на развес. По факту ЧП из магазина «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. Накануне, 22 сентября, стало известно о новой жертве отравления. Четвертый ребёнок умер на следующий день.

Обложка ©

Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Наталья Демьянова
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