Светлый порошок в пакете: Странную находку сделали в доме отравившийся семьи из Красноярского края

В доме семьи в Красноярском крае, где четверо детей погибли в результате отравления, нашли неизвестный порошок в немаркированном пакете. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки. Находилось в шкафах на кухне», — говорится в сообщении. Что именно за порошок найден — не уточняется.