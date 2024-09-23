Светлый порошок в пакете: Странную находку сделали в доме отравившийся семьи из Красноярского края
В доме отравившейся семьи под Красноярском нашли неизвестный порошок
Дом семьи, отравившейся в Красноярском крае. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края
В доме семьи в Красноярском крае, где четверо детей погибли в результате отравления, нашли неизвестный порошок в немаркированном пакете. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки. Находилось в шкафах на кухне», — говорится в сообщении. Что именно за порошок найден — не уточняется.
Напомним, что 20 сентября многодетная семья поужинала пельменями и курицей, после чего у всех заболели животы, но таблетку принял только отец. На следующий день все члены семьи попали в больницу с серьёзным отравлением. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день. 22 сентября скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. Предполагается, что причиной отравления семьи могли стать пестициды. По одной из версий, дети могли перепутать их со специями при готовке.