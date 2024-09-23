Перепутали отраву с приправой: Стала известна возможная причина гибели четверых детей в Сибири
Причиной отравления семьи в Красноярском крае могли стать пестициды
Дом семьи, отравившейся пельменями в Красноярском крае. Фото © Telegram/Прокуратура Красноярского края
Семья из Красноярского края могла отравиться пестицидами: п одной из версий, дети перепутали их с приправами и насыпали в пельмени или курицу.
По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в доме семьи во время обысков нашли пакет со средствами от насекомых, он изъят на экспертизу. По словам соседей, мать также приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу.
У всей семьи после ужина заболели животы, но таблетку принял только отец. Также он по непонятной пока причине глава семейства позже сжёг упаковку от пельменей. Допрос родителей продолжается.
Напомним, 20 сентября многодетная семья поужинала пельменями и курицей, после чего у всех заболели животы, но таблетку принял только отец. На следующий день семья попала в больницу с серьёзным отравлением. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день. 22 сентября скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти.