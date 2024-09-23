Перепутали отраву с приправой: Стала известна возможная причина гибели четверых детей в Сибири

Семья из Красноярского края могла отравиться пестицидами: п одной из версий, дети перепутали их с приправами и насыпали в пельмени или курицу.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в доме семьи во время обысков нашли пакет со средствами от насекомых, он изъят на экспертизу. По словам соседей, мать также приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу.