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23 сентября, 06:05

Магазин под Красноярском, в котором отравилась семья, торговал без документов

Большая часть продуктов в магазине «Олимп» в Назаровском районе Красноярского края продавалась без соответствующих ветеринарных документов. Именно там покупала еду родители, чьи дети вскоре скончались от отравления, сообщает Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

«Основной объём продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения её безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость», — говорится в сообщении.

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Напомним, 20 сентября женщина приобрела в магазине «Олимп» замороженную курицу и домашние пельмени. Тогда же члены семьи употребили пищу. На следующее утро у них проявились признаки кишечного расстройства. Им потребовалась госпитализация. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день, 22 сентября умер третий ребёнок. Спустя сутки стало известно о четвёртой жертве отравления, ей оказалась 12-летняя девочка. Экспертиза показывает, что причиной отравления семьи стало неустановленное токсичное вещество. Родители семейства пришли в сознание утром 23 сентября. Кроме того, врачам удалось сохранить беременность матери семейства — она на девятом месяце.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pelagija

Николай Рюмин
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