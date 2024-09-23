Магазин под Красноярском, в котором отравилась семья, торговал без документов
Большая часть продуктов в магазине «Олимп» в Назаровском районе Красноярского края продавалась без соответствующих ветеринарных документов. Именно там покупала еду родители, чьи дети вскоре скончались от отравления, сообщает Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.
«Основной объём продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения её безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость», — говорится в сообщении.
Напомним, 20 сентября женщина приобрела в магазине «Олимп» замороженную курицу и домашние пельмени. Тогда же члены семьи употребили пищу. На следующее утро у них проявились признаки кишечного расстройства. Им потребовалась госпитализация. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день, 22 сентября умер третий ребёнок. Спустя сутки стало известно о четвёртой жертве отравления, ей оказалась 12-летняя девочка. Экспертиза показывает, что причиной отравления семьи стало неустановленное токсичное вещество. Родители семейства пришли в сознание утром 23 сентября. Кроме того, врачам удалось сохранить беременность матери семейства — она на девятом месяце.
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