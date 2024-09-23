Магазин под Красноярском, в котором отравилась семья, торговал без документов

Большая часть продуктов в магазине «Олимп» в Назаровском районе Красноярского края продавалась без соответствующих ветеринарных документов. Именно там покупала еду родители, чьи дети вскоре скончались от отравления, сообщает Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

«Основной объём продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения её безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость», — говорится в сообщении.