Мать погибших от отравления детей под Красноярском работала с пестицидами
Мать погибших после пельменей детей работает техником искусственного осеменения коров на красноярской ферме. Именно оттуда она могла принести пестицид, которыми, по одной из версий, дети приправили еду.
Мать погибших от отравления детей под Красноярском работала с пестицидами. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По данным SHOT ПРОВЕРКИ, следователи уже допросили отца детей — машиниста котельных установок Дмитрия. Он рассказал, что продукты в магазине недалеко от школы купила его супруга. Как выглядели упаковка от курицы, он не видел. По словам мужчины, обычно они покупали пельмени без бренда — они назывались просто «Пельмени», но в этот раз были «какие-то другие».
На обед и ужин вся семья ела пельмени и курицу с картошкой. После ужина легли спать. В 6 утра первыми проснулись дети и пожаловались, что у них сильно болит низ живота. Их стало тошнить. Потом стало плохо уже всем. Отец говорит, что выпил омепразол, но боль не проходила.
Через некоторое время младшая дочь — 6-летняя Арина потеряла сознание, пока отец нёс ее до машины, чтобы увезти в больницу. Дальше, по словам мужчины, он смутно помнит, что происходило у него потемнело в глазах, закружилась голова и он сам потерял сознание.
Родители говорят, что приправы использовали только для курицы. Не исключено, что одна из старших дочек перепутала и добавила в еду пестициды. В шкафу на кухне следователи нашли неизвестный порошок без маркировки, а в холодильнике — антибиотик для крупного рогатого скота. На полу в квартире также были пестициды. Семья держала своё хозяйство, и мать могла принести всё это с фермы.
Напомним, 20 сентября многодетная семья поужинала пельменями и курицей, после чего у всех заболели животы, но таблетку принял только отец. На следующий день семья попала в больницу с серьёзным отравлением. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день. 22 сентября скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. К слову, дома у семьи нашли странный светлый порошок. Что это такое — пока неизвестно.