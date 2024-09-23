Мать погибших после пельменей детей работает техником искусственного осеменения коров на красноярской ферме. Именно оттуда она могла принести пестицид, которыми, по одной из версий, дети приправили еду.

Мать погибших от отравления детей под Красноярском работала с пестицидами. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, следователи уже допросили отца детей — машиниста котельных установок Дмитрия. Он рассказал, что продукты в магазине недалеко от школы купила его супруга. Как выглядели упаковка от курицы, он не видел. По словам мужчины, обычно они покупали пельмени без бренда — они назывались просто «Пельмени», но в этот раз были «какие-то другие».

На обед и ужин вся семья ела пельмени и курицу с картошкой. После ужина легли спать. В 6 утра первыми проснулись дети и пожаловались, что у них сильно болит низ живота. Их стало тошнить. Потом стало плохо уже всем. Отец говорит, что выпил омепразол, но боль не проходила.

Через некоторое время младшая дочь — 6-летняя Арина потеряла сознание, пока отец нёс ее до машины, чтобы увезти в больницу. Дальше, по словам мужчины, он смутно помнит, что происходило у него потемнело в глазах, закружилась голова и он сам потерял сознание.