Слёзы и истерики: Родители насмерть отравившихся под Красноярском детей тяжело переживают утрату
RT: Родители насмерть отравившихся детей — в тяжёлом психологическом состоянии
Родители детей из Красноярского края, четверо из которых стали жертвами смертельного отравления, находятся в тяжёлом психологическом состоянии. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания уточнил, что мать детей постоянно плачет. Временами у женщины случаются истерические приступы.
На данный момент следствие полагает, что причиной смертельного отравления четверых детей могло стать токсичное вещество. По одной из версии, дети перепутали отраву с приправами и насыпали её в еду. В доме семьи уже нашли неизвестный порошок.
Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончались после употребления пельменей, купленных в сельском магазине на развес. По факту ЧП из магазина «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Четвертый ребёнок умер на следующий день.
Life.ru