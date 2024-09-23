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23 сентября, 11:22

Слёзы и истерики: Родители насмерть отравившихся под Красноярском детей тяжело переживают утрату

RT: Родители насмерть отравившихся детей — в тяжёлом психологическом состоянии

Родители детей из Красноярского края, четверо из которых стали жертвами смертельного отравления, находятся в тяжёлом психологическом состоянии. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания уточнил, что мать детей постоянно плачет. Временами у женщины случаются истерические приступы.

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На данный момент следствие полагает, что причиной смертельного отравления четверых детей могло стать токсичное вещество. По одной из версии, дети перепутали отраву с приправами и насыпали её в еду. В доме семьи уже нашли неизвестный порошок.

Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончались после употребления пельменей, купленных в сельском магазине на развес. По факту ЧП из магазина «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Четвертый ребёнок умер на следующий день.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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