Слёзы и истерики: Родители насмерть отравившихся под Красноярском детей тяжело переживают утрату

Родители детей из Красноярского края, четверо из которых стали жертвами смертельного отравления, находятся в тяжёлом психологическом состоянии. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент следствие полагает, что причиной смертельного отравления четверых детей могло стать токсичное вещество. По одной из версии, дети перепутали отраву с приправами и насыпали её в еду. В доме семьи уже нашли неизвестный порошок.