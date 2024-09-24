«Не опаснее сигарет»: Дезинфектор усомнился, что дихлофос стал причиной отравления красноярской семьи
Технолог Меньшиков усомнился, что дети под Красноярском погибли из-за дихлофоса
Дихлофос, найденный в доме в Красноярском крае, где отравилась семья. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Человек не может отравиться дихлофосом, нужно сильно постараться, чтобы устроить смертельную газовую атаку. Об этом в беседе с Life.ru рассказал технолог-дезинфектор, руководитель департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков, комментируя инцидент с отравлением семьи под Красноярском.
«Использовался в этой семье бытовой дихлофос, который продаётся в хозяйственных магазинах. К нему есть инструкция, где всё написано. При работе с ним есть определённое время испарения токсина, об этом тоже в инструкции написано. Даже если человек и сделает пару вздохов, то он убежит, откашляется, помоет глаза, попьёт воду и всё», — подчеркнул эксперт.
Меньшиков уточнил, что отравление может случиться только с грудным ребёнком, а дихлофос для взрослого человека не опаснее сигарет. Дезинфектор предположил, что, возможно, детей в Красноярском крае отравили другим способом. А версию с дихлофосом нужно проверить и дождаться официального ответа, пояснил специалист.
«Но, чтобы отравить даже детей дихлофосом, это надо насильно их посадить, а они будут сидеть и терпеть. Этот момент мне не ясен, фантастика. Тем более, у них нашли не 10 баллонов, а один, может, два. Чтобы устроить смертельную газовую атаку, нужно постараться даже дезинфекторам», — уточнил Меньшиков.
Эксперт дополнил, что дихлофос может вызвать некоторую опасность. В частности, у астматиков может случиться приступ и появиться кожный дерматит. Меньшиков пояснил, что найденный препарат в красноярском доме имеет очень резкий запах, поэтому его невозможно было не почувствовать.
Напомним, что 21 сентября в Красноярском крае двое детей умерли после, как считалось, употребления курицы и пельменей, купленных в местном магазине. В результате происшествия из магазина в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. Накануне, 22 сентября, доложили о новой жертве отравления. Четвёртый несовершеннолетний скончался на следующий день. Беременная мать и отец остаются в больнице, они пришли в сознание, их уже допросили следователи. Также стало известно, что дом семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления. В прокуратуре считают отравление этим веществом основной версией гибели детей.