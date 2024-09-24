«Не опаснее сигарет»: Дезинфектор усомнился, что дихлофос стал причиной отравления красноярской семьи

Человек не может отравиться дихлофосом, нужно сильно постараться, чтобы устроить смертельную газовую атаку. Об этом в беседе с Life.ru рассказал технолог-дезинфектор, руководитель департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков, комментируя инцидент с отравлением семьи под Красноярском.

«Использовался в этой семье бытовой дихлофос, который продаётся в хозяйственных магазинах. К нему есть инструкция, где всё написано. При работе с ним есть определённое время испарения токсина, об этом тоже в инструкции написано. Даже если человек и сделает пару вздохов, то он убежит, откашляется, помоет глаза, попьёт воду и всё», — подчеркнул эксперт.

Меньшиков уточнил, что отравление может случиться только с грудным ребёнком, а дихлофос для взрослого человека не опаснее сигарет. Дезинфектор предположил, что, возможно, детей в Красноярском крае отравили другим способом. А версию с дихлофосом нужно проверить и дождаться официального ответа, пояснил специалист.

«Но, чтобы отравить даже детей дихлофосом, это надо насильно их посадить, а они будут сидеть и терпеть. Этот момент мне не ясен, фантастика. Тем более, у них нашли не 10 баллонов, а один, может, два. Чтобы устроить смертельную газовую атаку, нужно постараться даже дезинфекторам», — уточнил Меньшиков.