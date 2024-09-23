Ели только пельмени: Мать раскрыла детали смертельной трапезы, убившей четверых детей

Очнувшаяся в больнице мать детей, отравившихся насмерть в Красноярском крае, рассказала, чем питались малыши в день трагедии. Её слова приводит пресс-служба Следственного комитета региона.

В беседе со следователем женщина рассказала, что на завтрак 20 сентября она, супруг и двое детей ели пельмени, сваренные матерью. Уже в обед двое несовершеннолетних варили пельмени сами и употребляли в пищу. На ужин взрослые поели приготовленную картошку с курицей, а дети — пельмени.