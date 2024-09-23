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23 сентября, 08:46

Ели только пельмени: Мать раскрыла детали смертельной трапезы, убившей четверых детей

Мать отравившихся детей из под Красноярска, заявила, что они ели только пельмени

Очнувшаяся в больнице мать детей, отравившихся насмерть в Красноярском крае, рассказала, чем питались малыши в день трагедии. Её слова приводит пресс-служба Следственного комитета региона.

В беседе со следователем женщина рассказала, что на завтрак 20 сентября она, супруг и двое детей ели пельмени, сваренные матерью. Уже в обед двое несовершеннолетних варили пельмени сами и употребляли в пищу. На ужин взрослые поели приготовленную картошку с курицей, а дети — пельмени.

Мать семейства заявляет, что не добавляла никаких посторонних веществ в блюдо и использовала приправу только при приготовлении курицы.

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Напомним, 20 сентября жительница Красноярского края купила в магазине «Олимп» замороженную курицу и домашние пельмени. Вскоре она накормила этими продуктами домочадцев. На следующее утро они пожаловались признаки кишечного расстройства. Им потребовалась госпитализация. Дети 6 и 13 лет умерли в тот же день, 22 сентября умер третий ребёнок. Спустя сутки стало известно о четвёртой жертве отравления, ей оказалась 12-летняя девочка. Экспертные исследования показали, что причиной отравления семьи стало неустановленное токсичное вещество. Совсем недавно мать семейства пришла в сознание. Более того, врачи спасли её ребёнка — женщина на девятом месяце беременности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / freeskyline

Николай Рюмин
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