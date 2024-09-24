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24 сентября, 09:23

Следы средства от насекомых нашли в анализах отравившейся семьи под Красноярском

Следы средства от насекомых нашли в анализах отравившейся семьи из Красноярского края, где умерли четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

«По результатам проведённых исследований, в пробах рвотных масс, обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», — отметили в ведомстве.

Напомним, что 21 сентября в Красноярском крае двое детей умерли после, как считалось, употребления курицы и пельменей, купленных в деревенском магазине. В результате происшествия из магазина в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. Накануне, 22 сентября, доложили о новой жертве отравления. Четвертый несовершеннолетний скончался на следующий день. Беременная мать и отец остаются в больнице, они пришли в сознание, их уже допросили следователи. Также стало известно, что дом семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления. В прокуратуре считают, что основная причина отравления семьи — дихлофос.

Похороны четверых детей в Красноярском крае пройдут после выписки родителей
Похороны четверых детей в Красноярском крае пройдут после выписки родителей
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Наталья Демьянова
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