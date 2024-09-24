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Регион
24 сентября, 09:02

Похороны четверых детей в Красноярском крае пройдут после выписки родителей

Похороны четверых детей, которые умерли из-за отравления в Красноярском крае, пройдут после выписки родителей из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Родственники ждут, когда выпишут родителей», — указано в сообщении.

Минздрав: Супруги, отравившиеся под Красноярском, в удовлетворительном состоянии
Минздрав: Супруги, отравившиеся под Красноярском, в удовлетворительном состоянии

Напомним, что 21 сентября в Красноярском крае двое детей умерли после, как считалось, употребления курицы и пельменей, купленных в деревенском магазине. В результате происшествия из магазина в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. Накануне, 22 сентября, доложили о новой жертве отравления. Четвертый несовершеннолетний скончался на следующий день. Силовики расследуют трагедию. Родители пришли в себя и дали показания следователям. В прокуратуре считают, что основная причина отравления семьи — дихлофос.

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Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Дарья Нарыкова
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