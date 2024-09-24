Минздрав: Супруги, отравившиеся под Красноярском, в удовлетворительном состоянии
Состояние родителей, чьи четверо детей скончались от отравления, оценивается врачами как удовлетворительное. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
«Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — говорят врачи в беседе с ТАСС.
Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей умерли после, как считалось, употребления курицы и пельменей, купленных в деревенском магазине. В результате происшествия из магазина в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. Накануне, 22 сентября, доложили о новой жертве отравления. Четвертый несовершеннолетний скончался на следующий день. Силовики расследуют трагедию. Родители пришли в себя и дали показания следователям.
Life.ru