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24 сентября, 06:58

Минздрав: Супруги, отравившиеся под Красноярском, в удовлетворительном состоянии

Состояние родителей, чьи четверо детей скончались от отравления, оценивается врачами как удовлетворительное. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

«Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — говорят врачи в беседе с ТАСС.

Пельмени ни при чём: Прокуратура назвала основную версию в деле об отравлении семьи под Красноярском
Пельмени ни при чём: Прокуратура назвала основную версию в деле об отравлении семьи под Красноярском

Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей умерли после, как считалось, употребления курицы и пельменей, купленных в деревенском магазине. В результате происшествия из магазина в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. Накануне, 22 сентября, доложили о новой жертве отравления. Четвертый несовершеннолетний скончался на следующий день. Силовики расследуют трагедию. Родители пришли в себя и дали показания следователям.

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Life.ru

Николай Рюмин
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