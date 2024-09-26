Яд Шрёдингера: Экспертиза опровергла версию о гибели 4 детей под Красноярском из-за пельменей
СК: Продукты отравившейся под Красноярском семьи соответствуют санитарным нормам
Взятые на экспертизу продукты. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Экспертиза не выявила опасных веществ в пельменях, курице и других продуктах в доме семьи из Красноярского края, дети которой скончались в результате отравления. Об этом сообщает СК по региону со ссылкой на ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», проводившем исследование.
«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушёной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», — уточнили в ведомстве.
Эксперты подчеркнули, что все взятые пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Также специалисты проверили продукты, которые продавались в местном магазине «Олимп» в селе Красная Сопка, где семья закупалась. В них тоже не обнаружено опасных или отравляющих веществ, подчеркнули в Роспотребнадзоре Красноярска.
«Для исследования в предприятии торговли, расположенном в посёлке Красная Сопка Назаровского района, были отобраны пробы из всех партий реализуемой продукции — пельменей и курицы. Результаты показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям», — говорится в заявлении службы.
Напомним, смертельное отравление многодетной семьи из Красноярского края произошло 20 сентября. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день, 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. Сейчас родителей выписали. Следствие рассматривает две версии — отравление продуктами питания или средствами для обработки помещений от насекомых. В СК подчеркнули, что точную причину смерти всех четверых детей установят только через месяц. Life.ru побеседовал с криминалистом, который допустил, что к гибели детей может быть причастен глава семейства. По его словам, поведение мужчины вызывает вопросы.