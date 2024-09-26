Яд Шрёдингера: Экспертиза опровергла версию о гибели 4 детей под Красноярском из-за пельменей СК: Продукты отравившейся под Красноярском семьи соответствуют санитарным нормам 26 сентября, 08:20 Взятые на экспертизу продукты. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Экспертиза не выявила опасных веществ в пельменях, курице и других продуктах в доме семьи из Красноярского края, дети которой скончались в результате отравления. Об этом сообщает СК по региону со ссылкой на ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», проводившем исследование.

«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушёной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», — уточнили в ведомстве.

Эксперты подчеркнули, что все взятые пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Также специалисты проверили продукты, которые продавались в местном магазине «Олимп» в селе Красная Сопка, где семья закупалась. В них тоже не обнаружено опасных или отравляющих веществ, подчеркнули в Роспотребнадзоре Красноярска.

«Для исследования в предприятии торговли, расположенном в посёлке Красная Сопка Назаровского района, были отобраны пробы из всех партий реализуемой продукции — пельменей и курицы. Результаты показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям», — говорится в заявлении службы.

Авторы Татьяна Миссуми