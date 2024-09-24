Криминалист выдвинул шокирующую версию отравления семьи под Красноярском Криминалист Бертовский призвал проверить отца умерших детей в Красноярском крае 24 сентября, 15:50 В Красноярском крае от отравления погиби четверо детей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

При расследовании трагедии в Красноярском крае, унёсшей жизнь четверых детей, следует тщательно проверить отца семейства. По мнению доктора юридических наук Льва Бертовского, многое в действиях мужчины вызывает вопросы. Об этом криминалист заявил Life.ru.

«Может, он великолепный семьянин, который любит детей — тогда вопросов нет. Но, не исключено, что у него другая семья есть где-нибудь, а эти дети ему мешают. Надо изучать личности всех участников, изучать обстоятельства, проводить дополнительные медицинские исследования», — отметил эксперт.

Собеседник напомнил, что причина смерти одного из детей до сих пор не установлена — у девочки не нашли следов отравления. По словам Бертовского, необходимо провести гистологические исследования, которые, правда, займут не меньше месяца.

Криминалист подчеркнул, что нестыковки в деле есть, и их следует проработать. Пока нет доказательств вины отца, однако ситуация всё равно слишком серьёзная и «не чистая», считает Бертовский.