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26 сентября, 02:58

В СК назвали сроки установления причин смерти детей под Красноярском

СК: Причины смерти детей в Красноярском крае установят через месяц

Точные причины смерти четырёх детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края будут известны не ранее чем через месяц. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что дети отравились в результате воздействия неустановленного токсического вещества. Следователи ожидают более точных результатов исследований в течение следующего месяца.

Производитель дихлофоса вышел на связь после смерти четырёх детей под Красноярском
Производитель дихлофоса вышел на связь после смерти четырёх детей под Красноярском

Смертельное отравление семьи произошло 20 сентября. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день, 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. Отец семейства угодил в больницу. Сначала все грешили на покупные пельмени и курицу, однако позже стало известно, что продукты ни при чём, и семья могла отравиться дихлофосом. Однако против этой версии выступил опрошенный Life.ru технолог. По его словам, отравиться этим средством от насекомых насмерть практически невозможно.

Артём Гапоненко
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