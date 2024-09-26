В СК назвали сроки установления причин смерти детей под Красноярском
СК: Причины смерти детей в Красноярском крае установят через месяц
Точные причины смерти четырёх детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края будут известны не ранее чем через месяц. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что дети отравились в результате воздействия неустановленного токсического вещества. Следователи ожидают более точных результатов исследований в течение следующего месяца.
Смертельное отравление семьи произошло 20 сентября. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день, 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. Отец семейства угодил в больницу. Сначала все грешили на покупные пельмени и курицу, однако позже стало известно, что продукты ни при чём, и семья могла отравиться дихлофосом. Однако против этой версии выступил опрошенный Life.ru технолог. По его словам, отравиться этим средством от насекомых насмерть практически невозможно.