Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Производитель дихлофоса вышел на связь после смерти четырёх детей под Красноярском

Производитель: Дихлофос не мог отравить семью под Красноярском

25 сентября, 11:54
Дихлофос, найденный в доме в Красноярском крае, где отравилась семья. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Дихлофос, найденный в доме в Красноярском крае, где отравилась семья. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Производитель дихлофоса «Варан» считает, что его продукция не могла привести к отравлению многодетной семьи в Красноярском крае. Как заявили в компании «Сибиар», их бытовые средства сертифицированы и безопасны для людей при соблюдении инструкции по применению.

«По степени воздействия на организм инсектицидные средства «Сибиар» являются малоопасными, концентрация активных компонентов достаточна для эффективной борьбы с насекомыми, но не может привести к серьёзным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению», цитирует «Лента.ру» сообщение научно-технического отдела компании.

Криминалист выдвинул шокирующую версию отравления семьи под Красноярском
Криминалист выдвинул шокирующую версию отравления семьи под Красноярском

По данным производителя, каких-либо запросов от правоохранительных органов они не получали, медицинских и иных заключений относительно причин отравления семьи пока нет.

Мёртвого котёнка нашли возле дома семьи, где от отравления умерло четверо детей
Мёртвого котёнка нашли возле дома семьи, где от отравления умерло четверо детей

Напомним, 20 сентября многодетная семья отравилась после ужина и на следующий день попала в больницу. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день, 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. Отец семейства тоже попал в больницу. Сначала все грешили на покупные пельмени и курицу, однако позже стало известно, что продукты ни при чём, и семья могла отравиться дихлофосом. Однако против этой версии выступил опрошенный Life.ru технолог. По его словам, отравиться этим средством от насекомых насмерть практически невозможно.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!