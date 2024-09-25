Производитель дихлофоса вышел на связь после смерти четырёх детей под Красноярском Производитель: Дихлофос не мог отравить семью под Красноярском 25 сентября, 11:54 Дихлофос, найденный в доме в Красноярском крае, где отравилась семья. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Производитель дихлофоса «Варан» считает, что его продукция не могла привести к отравлению многодетной семьи в Красноярском крае. Как заявили в компании «Сибиар», их бытовые средства сертифицированы и безопасны для людей при соблюдении инструкции по применению.

«По степени воздействия на организм инсектицидные средства «Сибиар» являются малоопасными, концентрация активных компонентов достаточна для эффективной борьбы с насекомыми, но не может привести к серьёзным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению», — цитирует «Лента.ру» сообщение научно-технического отдела компании.

По данным производителя, каких-либо запросов от правоохранительных органов они не получали, медицинских и иных заключений относительно причин отравления семьи пока нет.

Авторы Александра Вишнякова