Производитель дихлофоса вышел на связь после смерти четырёх детей под Красноярском
Производитель: Дихлофос не мог отравить семью под Красноярском
Дихлофос, найденный в доме в Красноярском крае, где отравилась семья. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Производитель дихлофоса «Варан» считает, что его продукция не могла привести к отравлению многодетной семьи в Красноярском крае. Как заявили в компании «Сибиар», их бытовые средства сертифицированы и безопасны для людей при соблюдении инструкции по применению.
«По степени воздействия на организм инсектицидные средства «Сибиар» являются малоопасными, концентрация активных компонентов достаточна для эффективной борьбы с насекомыми, но не может привести к серьёзным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению», — цитирует «Лента.ру» сообщение научно-технического отдела компании.
По данным производителя, каких-либо запросов от правоохранительных органов они не получали, медицинских и иных заключений относительно причин отравления семьи пока нет.
Напомним, 20 сентября многодетная семья отравилась после ужина и на следующий день попала в больницу. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день, 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. Отец семейства тоже попал в больницу. Сначала все грешили на покупные пельмени и курицу, однако позже стало известно, что продукты ни при чём, и семья могла отравиться дихлофосом. Однако против этой версии выступил опрошенный Life.ru технолог. По его словам, отравиться этим средством от насекомых насмерть практически невозможно.