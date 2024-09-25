Мёртвого котёнка нашли возле дома семьи, где от отравления умерло четверо детей

Мёртвого котёнка нашли возле дома семьи в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом умерло четыре ребёнка. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК России по региону.

«В доме по месту проживания семьи проживал котёнок, который был обнаружен родственниками мёртвым около дома 22 сентября, после чего они его утилизировали на свалку бытовых отходов», — сообщили в СК.