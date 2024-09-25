Мёртвого котёнка нашли возле дома семьи, где от отравления умерло четверо детей
Мёртвого котёнка нашли возле дома семьи в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом умерло четыре ребёнка. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК России по региону.
«В доме по месту проживания семьи проживал котёнок, который был обнаружен родственниками мёртвым около дома 22 сентября, после чего они его утилизировали на свалку бытовых отходов», — сообщили в СК.
Тело животного нашли и отправили на экспертизу.
Напомним, 20 сентября многодетная семья отравилась после ужина и на следующий день попала в больницу. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день. 22 сентября скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. Сначала все грешили на покупные пельмени и курицу, однако позже стало известно, что продукты ни при чём, и семья могла отравиться дихлофосом. Однако против этой версии выступил опрошенный Life.ru технолог. По его словам, отравиться этим средством от насекомых насмерть практически невозможно.