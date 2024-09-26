Объявлена дата похорон погибших от отравления 4 детей под Красноярском

Умерших от отравления четырёх детей из посёлка Красная Сопка Назаровского района Красноярского края похоронят 30 сентября. Глава района Михаил Ковалёв сообщил, что администрация взяла на себя все расходы на организацию траурных мероприятий.

«На понедельник [назначены похороны]. Мы берём на себя полностью организацию и оплату похорон», — сказал чиновник ТАСС.