Объявлена дата похорон погибших от отравления 4 детей под Красноярском
Умерших от отравления 4 детей похоронят под Красноярском 30 сентября
Комната погибших детей. Фото © СК РФ
Умерших от отравления четырёх детей из посёлка Красная Сопка Назаровского района Красноярского края похоронят 30 сентября. Глава района Михаил Ковалёв сообщил, что администрация взяла на себя все расходы на организацию траурных мероприятий.
«На понедельник [назначены похороны]. Мы берём на себя полностью организацию и оплату похорон», — сказал чиновник ТАСС.
Погибшие найдут последний приют на кладбище в родном посёлке. Их родителей в удовлетворительном состоянии уже выписали из больницы в Красноярске.
Смертельное отравление семьи произошло 20 сентября. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день, 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. Отец семейства угодил в больницу. Сначала все грешили на покупные пельмени и курицу, однако позже стало известно, что продукты ни при чём, и семья могла отравиться дихлофосом. Однако против этой версии выступил опрошенный Life.ru технолог. По его словам, отравиться этим средством от насекомых насмерть практически невозможно.