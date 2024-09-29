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29 сентября, 08:11

Производителя дихлофоса допросят после отравления семьи под Красноярском

Автомобиль Следственного комитета России. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета России. Обложка © Life.ru

Производитель дихлофоса «Варан» будет допрошен по уголовному делу по факту отравления семьи и смерти четырёх детей в Красноярском крае. По данным SHOT, продукцию компании «Сибиар» изымут на химическую экспертизу.

Партию дихлофоса и другие средства производителя отправят на проверку, чтобы в том числе установить, насколько средства безопасны для здоровья человека. В характеристиках «Варана» указано, что средство безвредно для животных, предназначено для уничтожения насекомых в помещениях. Среди другой химии, которую производит компания, — антистатики, освежители воздуха, репелленты против насекомых, бытовые полироли. В прошлом году выручка «Сибиара» составила 1,5 млрд рублей.

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Напомним, смертельное отравление в селе Красная Сопка Красноярского края произошло 20 сентября. Сначала погибли дети 6 и 13 лет, через два дня скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на девятом месяце беременности, её и малыша удалось спасти. Родителей уже выписали. В СК отметили, что точную причину установят только через месяц, однако, по некоторым данным, причиной мог стать дихлофос. Следствие не собирается заводить новое дело об отравлении.

Матвей Константинов
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