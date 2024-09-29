Производителя дихлофоса допросят после отравления семьи под Красноярском

Производитель дихлофоса «Варан» будет допрошен по уголовному делу по факту отравления семьи и смерти четырёх детей в Красноярском крае. По данным SHOT , продукцию компании «Сибиар» изымут на химическую экспертизу.

Партию дихлофоса и другие средства производителя отправят на проверку, чтобы в том числе установить, насколько средства безопасны для здоровья человека. В характеристиках «Варана» указано, что средство безвредно для животных, предназначено для уничтожения насекомых в помещениях. Среди другой химии, которую производит компания, — антистатики, освежители воздуха, репелленты против насекомых, бытовые полироли. В прошлом году выручка «Сибиара» составила 1,5 млрд рублей.