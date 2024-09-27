Жительница Петербурга поужинала грибами и оказалась в реанимации

Вы удивитесь, но это не единственный за последние дни случай в Петербурге, когда женщина оказалась в больнице из-за грибов. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в пенсионерку несколько раз выстрелили на грибной поляне. Согласно версии пострадавшей, это сделала другая пожилая местная жительница, у которой было с собой пневматическое оружие. Её уже задержали, но сама она описывает случившееся иначе и утверждает, что такого оружия у неё нет.