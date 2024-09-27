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27 сентября, 12:07

Жительница Петербурга поужинала грибами и оказалась в реанимации

В Петербурге полиция начала проверку после отравления женщины ужином с грибами

Жительница Петербурга попала в реанимацию после того, как поужинала грибами. Об этом пишет «Фонтанка».

Всё случилось в городе Сестрорецке (часть Северной столицы). Предварительная версия такая: женщина съела грибы, среди которых были ядовитые. Пока что неизвестно, откуда пострадавшая их взяла.

Петербурженке пришлось вызывать врачей. Из Сестрорецка её госпитализировали в реанимационное отделение в НИИ имени Джанелидзе.

«Состояние женщины оценивают как тяжёлое, пациентка помещена в реанимацию», — указано в материале.

Происшествием заинтересовались полицейские. Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося.

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Вы удивитесь, но это не единственный за последние дни случай в Петербурге, когда женщина оказалась в больнице из-за грибов. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в пенсионерку несколько раз выстрелили на грибной поляне. Согласно версии пострадавшей, это сделала другая пожилая местная жительница, у которой было с собой пневматическое оружие. Её уже задержали, но сама она описывает случившееся иначе и утверждает, что такого оружия у неё нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rahmi ayu

Юрий Лысенко
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