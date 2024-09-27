Жительница Петербурга поужинала грибами и оказалась в реанимации
В Петербурге полиция начала проверку после отравления женщины ужином с грибами
Жительница Петербурга попала в реанимацию после того, как поужинала грибами. Об этом пишет «Фонтанка».
Всё случилось в городе Сестрорецке (часть Северной столицы). Предварительная версия такая: женщина съела грибы, среди которых были ядовитые. Пока что неизвестно, откуда пострадавшая их взяла.
Петербурженке пришлось вызывать врачей. Из Сестрорецка её госпитализировали в реанимационное отделение в НИИ имени Джанелидзе.
«Состояние женщины оценивают как тяжёлое, пациентка помещена в реанимацию», — указано в материале.
Происшествием заинтересовались полицейские. Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося.
Вы удивитесь, но это не единственный за последние дни случай в Петербурге, когда женщина оказалась в больнице из-за грибов. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в пенсионерку несколько раз выстрелили на грибной поляне. Согласно версии пострадавшей, это сделала другая пожилая местная жительница, у которой было с собой пневматическое оружие. Её уже задержали, но сама она описывает случившееся иначе и утверждает, что такого оружия у неё нет.
Shutterstock / FOTODOM / rahmi ayu