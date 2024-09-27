Под Петербургом одна пенсионерка расстреляла другую из-за грибов

В лесу под Петербургом две пенсионерки не поделили грибную поляну. Та из них, что пришла позже, оказалась вооружена и несколько раз выстрелила в конкурентку. Одна из женщин получила три ранения, вторая задержана, сообщает «Mash на Мойке».

74-летняя пострадавшая рассказала такую версию событий: она прогуливалась в районе посёлка Белоостров, никого не трогала, собирала ягоды и грибы. Внезапно к ней подошла незнакомая женщина и практически в упор совершила четыре выстрела из «Осы» (пневматическое ружьё для подводной охоты). Три пули угодили в бедро и зацепили кость. Стрелявшая тут же удалилась, ничего не объясняя. У пострадавшей диагностировано сквозное ранение.

Подозреваемую вскоре задержали, ею оказалась 70-летняя уроженка Карелии. Против неё завели дело о причинении лёгкого вреда здоровью и отпустили под обязательство о явке. Как утверждает женщина сама, в тот день она действительно пошла по ягоды и слышала звуки выстрелов, но подробностей не знает. При этом пострадавшую задержанная якобы впервые увидела в отделе и никаких конфликтов у них было, а когда звучали звуки выстрелов, она и вовсе беседовала по телефону.

Подозрения в свой адрес она объясняет так — зять раненой сфотографировал её выходящей из леса. Вот только, как уверяет подозреваемая, у неё нет ружья.