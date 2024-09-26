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26 сентября, 13:04

В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе «Дубрава»

В Подмосковье задержан мужчина, устроивший стрельбу в водноспортивном клубе «Дубрава» в Мытищах. Об этом сообщает SHOT.

Момент стрельбы в Мытищах. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, неизвестные уже не первый месяц пытаются отжать «Дубраву» у его руководства. На территории клуба сносят постройки и ломают флагштоки с российскими триколорами. Возбуждены уголовные дела по статьям «Самоуправство» и «Надругательство над флагом РФ».

Сегодня утром неизвестный устроил в «Дубраве» стрельбу. Предварительно, это владелец одной из уничтоженных построек. Мужчину задержали.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

Юрий Лысенко
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