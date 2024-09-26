В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе «Дубрава»

В Подмосковье задержан мужчина, устроивший стрельбу в водноспортивном клубе «Дубрава» в Мытищах. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, неизвестные уже не первый месяц пытаются отжать «Дубраву» у его руководства. На территории клуба сносят постройки и ломают флагштоки с российскими триколорами. Возбуждены уголовные дела по статьям «Самоуправство» и «Надругательство над флагом РФ».