В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе «Дубрава»
В Подмосковье задержан мужчина, устроивший стрельбу в водноспортивном клубе «Дубрава» в Мытищах. Об этом сообщает SHOT.
Момент стрельбы в Мытищах. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, неизвестные уже не первый месяц пытаются отжать «Дубраву» у его руководства. На территории клуба сносят постройки и ломают флагштоки с российскими триколорами. Возбуждены уголовные дела по статьям «Самоуправство» и «Надругательство над флагом РФ».
Сегодня утром неизвестный устроил в «Дубраве» стрельбу. Предварительно, это владелец одной из уничтоженных построек. Мужчину задержали.
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