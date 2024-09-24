В лесах Югры нашли жуткие грибы-монстры, «плачущие кровавыми слезами»

На необычную находку наткнулись сотрудники Природнадзора ХМАО во время похода лес. Они обнаружили несъедобные грибы с довольно жутким видом: красные капли на шапке создают эффект «кровавых слёз», а наросты — зубов. Несъедобный дикорос по-научному называется Гиднеллум Пека, хотя в народе для него придумали множество страшных названий.

«Красные капли на его шляпке называют «слезами дьявола», а за схожие с зубами наросты, которые появляются у Гиднеллума Пека с возрастом, его окрестили «кровоточащими зубами», — рассказали инспекторы.

Кандидат биологических наук из Югорского госуниверситета Нина Филиппова отметила в беседе с URA.ru, что такие грибы для ХМАО — не редкость. Их регулярно можно встретить в сосновых лесах, особенно после дождей. К слову, красные капли выступают как раз из-за избытка влаги.