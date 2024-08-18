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18 августа, 18:34

Жительница Урала нашла в лесу редчайший гриб-цветок из Красной книги

Жительница Челябинской области нашла в лесу редкие грибы — звездовики сводчатые

С интересной находкой столкнулась любительница "тихой охоты" в лесах Челябинской области. Женщина обнаружила очень редкие, но невероятно красивые грибы. Об этом сообщает URA.ru.

"В Чебаркульском районе появились необычные грибы-цветы. Нашла звездовик сводчатый", — рассказала Евгения Немирова, прислав фотографии.

Звездовик сводчатый. Фото © URA.ru / Евгения Немирова

Звездовик сводчатый. Фото © URA.ru / Евгения Немирова

Данный гриб занесён в Красную книгу России, а его сбор запрещён на территории страны. В кулинарии звездовик сводчатый не применяется, потому что безвкусный, однако используется в китайской медицине.

Россиянам раскрыли спасительный алгоритм действий при отравлении грибами
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Кстати, хоть грибы и считаются полезным продуктом с низким содержанием калорий и обилием витаминов, однако есть их слишком много не рекомендуется. Ранее диетолог назвала россиянам безопасную норму потребления грибов.

Обложка ©

Freepik / kamchatka

Борис Эльфанд
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