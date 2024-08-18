Жительница Урала нашла в лесу редчайший гриб-цветок из Красной книги

С интересной находкой столкнулась любительница "тихой охоты" в лесах Челябинской области. Женщина обнаружила очень редкие, но невероятно красивые грибы. Об этом сообщает URA.ru.

"В Чебаркульском районе появились необычные грибы-цветы. Нашла звездовик сводчатый", — рассказала Евгения Немирова, прислав фотографии.

Звездовик сводчатый. Фото © URA.ru / Евгения Немирова

Данный гриб занесён в Красную книгу России, а его сбор запрещён на территории страны. В кулинарии звездовик сводчатый не применяется, потому что безвкусный, однако используется в китайской медицине.