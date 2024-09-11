Можно готовить супы и салаты: Диетолог назвала шесть грибов, которые можно есть и худеть
Диетолог Мухина: В грибах содержится множество витаминов и минералов
Грибы содержат много белка, поэтому дольше сохраняют чувство сытости. Также они способствуют выводу токсинов из организма, а ещё богаты витаминами и минералами, необходимыми для организма. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина.
По её словам, из грибов можно готовить диетические супы и салаты, в частности, они хорошо сочетаются с тушёными овощами. Эксперт назвала шесть видов грибов, которые идеально подойдут для питания во время похудения.
Основой грибной диеты могут стать весьма популярные у россиян шампиньоны. Витаминами и минералами также богаты лисички. А белые грибы не только улучшают обмен веществ, но и могут насытить организм биологически активными веществами.
«Осенние опята часто встречаются на территории России. Они богаты белком и пищевыми волокнами, которые помогают поддерживать сытость и улучшают пищеварение. Калорийность опят также сравнительно низкая», — цитирует диетолога «Инфо24».
Высокий уровень витаминов, минералов и антиоксидантов делает вешенки одними из самых полезных при похудении грибов. Также для диеты идеально подойдут маслята, содержащие фосфор, калий и клетчатку.
Ранее Мухина объяснила, как нужно есть грибы, чтобы не потолстеть. Кроме того, россиянам рассказали, какие грибы наиболее богаты витаминами.
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