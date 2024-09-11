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11 сентября, 10:36

Можно готовить супы и салаты: Диетолог назвала шесть грибов, которые можно есть и худеть

Диетолог Мухина: В грибах содержится множество витаминов и минералов

Грибы содержат много белка, поэтому дольше сохраняют чувство сытости. Также они способствуют выводу токсинов из организма, а ещё богаты витаминами и минералами, необходимыми для организма. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина.

По её словам, из грибов можно готовить диетические супы и салаты, в частности, они хорошо сочетаются с тушёными овощами. Эксперт назвала шесть видов грибов, которые идеально подойдут для питания во время похудения.

Основой грибной диеты могут стать весьма популярные у россиян шампиньоны. Витаминами и минералами также богаты лисички. А белые грибы не только улучшают обмен веществ, но и могут насытить организм биологически активными веществами.

«Осенние опята часто встречаются на территории России. Они богаты белком и пищевыми волокнами, которые помогают поддерживать сытость и улучшают пищеварение. Калорийность опят также сравнительно низкая», — цитирует диетолога «Инфо24».

Высокий уровень витаминов, минералов и антиоксидантов делает вешенки одними из самых полезных при похудении грибов. Также для диеты идеально подойдут маслята, содержащие фосфор, калий и клетчатку.

Диетолог объяснила, сколько грибов можно съесть за неделю
Диетолог объяснила, сколько грибов можно съесть за неделю

Ранее Мухина объяснила, как нужно есть грибы, чтобы не потолстеть. Кроме того, россиянам рассказали, какие грибы наиболее богаты витаминами.

Обложка ©

Pixabay / silviarita

Борис Эльфанд
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