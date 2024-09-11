Можно готовить супы и салаты: Диетолог назвала шесть грибов, которые можно есть и худеть

Грибы содержат много белка, поэтому дольше сохраняют чувство сытости. Также они способствуют выводу токсинов из организма, а ещё богаты витаминами и минералами, необходимыми для организма. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина.

По её словам, из грибов можно готовить диетические супы и салаты, в частности, они хорошо сочетаются с тушёными овощами. Эксперт назвала шесть видов грибов, которые идеально подойдут для питания во время похудения.

Основой грибной диеты могут стать весьма популярные у россиян шампиньоны. Витаминами и минералами также богаты лисички. А белые грибы не только улучшают обмен веществ, но и могут насытить организм биологически активными веществами.

«Осенние опята часто встречаются на территории России. Они богаты белком и пищевыми волокнами, которые помогают поддерживать сытость и улучшают пищеварение. Калорийность опят также сравнительно низкая», — цитирует диетолога «Инфо24».