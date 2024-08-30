«Тяжёлая пища»: Как нужно есть грибы, чтобы не потолстеть, объяснила диетолог
Диетолог Мухина не рекомендует есть за один раз более 100 граммов грибов
Организм человека, чтобы переварить грибы, тратит больше калорий, чем получает. Однако для сохранения полезного эффекта за один раз следует есть не более 100 граммов данного продукта, уверена диетолог Марият Мухина.
По её словам, совокупно органам человека нужно потратить порядка 600 ккал в сутки, или 25 ккал в час, чтобы переварить грибы, при этом, например, шампиньоны содержат 20 ккал, а сыроежки — 15 ккал на 100 граммов чистого продукта. Однако зачастую их едят вместе с жареной картошкой, калорийность которой просто зашкаливает.
«Грибы — тяжёлая пища, они перевариваются четыре часа. Получается, что на 100 граммов грибов организм получает 15–20 ккал и тратит 100 ккал», — посчитала диетолог в ходе беседы с «Инфо24».
Ранее хирург предупредил россиян об опасности шампиньонов. Однако некоторые грибы имеют довольно полезные свойства, например могут быть антидепрессантами. Кроме того, ряд грибов содержат очень много витаминов.