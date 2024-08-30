«Тяжёлая пища»: Как нужно есть грибы, чтобы не потолстеть, объяснила диетолог

Организм человека, чтобы переварить грибы, тратит больше калорий, чем получает. Однако для сохранения полезного эффекта за один раз следует есть не более 100 граммов данного продукта, уверена диетолог Марият Мухина.

По её словам, совокупно органам человека нужно потратить порядка 600 ккал в сутки, или 25 ккал в час, чтобы переварить грибы, при этом, например, шампиньоны содержат 20 ккал, а сыроежки — 15 ккал на 100 граммов чистого продукта. Однако зачастую их едят вместе с жареной картошкой, калорийность которой просто зашкаливает.