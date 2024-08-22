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22 августа, 08:00

Врач назвала 2 «гриба-антидепрессанта»

Врач Тананакина: Гриб льва и шиитаке могут помочь в борьбе с депрессией

Существует ряд исследований, которые доказывают, что некоторые виды грибов могут положительно влиять на психическое состояние человека, в том числе лечить депрессию. Об этом сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

В частности, антидепрессивное действие оказывает гриб льва или львиная грива (Hericium erinaceus) за счёт воздействия на нейротрансмиттеры в мозге, такие как серотонин и дофамин. Они играют важную роль в регуляции настроения. Кроме того, в львиной гриве есть компоненты, защищающие нервные клетки и улучшающие когнитивные функции.

Поддержать психическое здоровье может и шиитаке, который содержит бета-глюканы и другие биологически активные соединения, оказывающие антистрессовое воздействие.

Психолог рассказала, как определить депрессию у человека по голосу
Психолог рассказала, как определить депрессию у человека по голосу

«Эти компоненты влияют на иммунную систему и воспалительные процессы в организме, что связано с улучшением общего самочувствия и психического состояния», — добавила Тананакина.

Эндокринолог добавила, что исследования, доказывающие связь между грибами и их влиянием на психику человека, находятся на начальной стадии. Для эффективности этого метода в лечении депрессии надо провести более глубокую работу. Кроме того, стоит помнить, что к лечению депрессию надо подходить комплексно, в том числе использовать психотерапию и лекарственные препараты.

Ранее Life.ru рассказывал, как отличить депрессию от лени. Это можно сделать по нескольким особенностям. Первым делом необходимо оценить продолжительность желания ничего не делать — депрессия характеризуется длительным чувством апатии. Ещё для этого психического расстройства характерны физические симптомы вроде потери аппетита и нехватки энергии, которые не восполняются даже во время отдыха.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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