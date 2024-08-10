Важно отличить от депрессии: Психолог раскрыла формулу идеального распорядка в День лени

Из-за схожей симптоматики лень и депрессию часто путают между собой. И если первое состояние лечится банальным отдыхом, то второе требует срочной помощи специалиста, поделилась с Life.ru в День лени, отмечаемый 10 августа, психолог, сексолог Евгения Александрова.

По словам эксперта, отличить одно от другого можно по нескольким особенностям. Первым делом необходимо оценить продолжительность желания ничего не делать. Как правило, лень провоцируют усталость и отсутствие мотивации. Спустя время эти факторы отступают и жажда действовать обычно возвращается. Депрессия же характеризуется длительным чувством апатии. Ещё для этого психического расстройства характерны физические симптомы вроде потери аппетита и нехватки энергии, которые не восполняются даже во время отдыха. Лень же — просто попытка отложить дела на потом, которая не сопровождается грустью и тревогой.