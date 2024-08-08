Названа "безобидная" привычка, которая запускает процесс саморазрушения

Бытует мнение, что взрослому человеку нужно от семи до девяти часов сна, чтобы сохранить здоровье и бодрость духа. Если регулярно пренебрегать этим правилом и ложиться спать поздно, то можно заполучить серьёзные заболевания. Об этом предупредила эндокринолог Зухра Павлова.

Врач сослалась на исследование, которое проводилось среди семи тысяч человек, носивших умные браслеты для отслеживания сна не менее полугода. Анализ данных выявил связь между недосыпом и риском развития ряда заболеваний таких, как тревожное расстройство, депрессия, гипертония, ожирение и гиперлипидемия (повышенный уровень жироподобных молекул/липидов в крови).

"Кроме того, установлена связь между продолжительностью сна и артериальной гипертензией, тяжелым депрессивным расстройством, генерализованным тревожным расстройством", — процитировало медика РИА "ФедералПресс".

По словам эндокринолога, если ложиться спать после 23 часов и спать больше или меньше восьми часов в сутки, то нарушатся биологические часы. А это в свою очередь приведёт к дисфункции всего организма, подчеркнула врач.