Остеопат объяснил, как и куда подложить подушку, чтобы сладко спать

Боль в спине и сильная усталость из-за долгого сна в неудобной позе — это далеко не редкость. Исправить проблему достаточно просто, при этом не нужно кардинально менять мебель или матрас. Достаточно воспользоваться дополнительными подушками и валиками для стабилизации положения скелета. Об этом рассказал невролог, остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин.

"Если вы любите спать на боку, подкладывайте подушку под другой бок, выравнивая его. Это поможет предотвратить прогибание в талии, что чревато не только изменением строения позвонков, но и сдавливанием органов. Позаботьтесь и о коленях — они могут напрягаться при сне на боку. Положите тонкое одеяло между ними", — рассказал врач в беседе с "Газетой.ru".

Немного другая схема понадобится тем, кто любит спать на животе. В данном случае чаще всего страдает шейный отдел, под который и следует подкладывать небольшую подушку. Также важно следить за прогибом в поясничном отделе. Вполне вероятно, как отметил эксперт, что боль и дискомфорт в теле появятся не сразу, поэтому отследить первопричину проблемы будет сложнее.