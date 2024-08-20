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20 августа, 13:18

Психолог рассказала, как определить депрессию у человека по голосу

Психолог Рашевская: Голос человека в депрессии лишён энергии и звучит тускло

Общепринято считать, что зеркалом души являются наши глаза. Однако голос может сказать не меньше о внутреннем состоянии человека и даже помочь определить депрессию. Об этом заявила психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская в интервью RuNews24.ru.

"Голос отражает всё то, что мы чувствуем внутри нашего дома, а тело — это как раз тот дом, в котором мы живём. Поэтому голос — это всегда про состояние нашего тела, про наши внутренние переживания, про наши эмоции, которые мы испытываем в тот или иной момент", — утверждает психолог.

В голосе могут проявляться страх, радость, грусть и гнев. Эмоции легко прочитать благодаря изменению в тоне, темпе речи, паузам и заиканиям. В частности, "голос депрессии" лишён энергии, звучит серо, тускло и монотонно. Как будто человеку не хочется говорить, отметила эксперт.

Названа "безобидная" привычка, которая запускает процесс саморазрушения
Названа "безобидная" привычка, которая запускает процесс саморазрушения

"При депрессии человек может говорить тихо, невнятно, как будто сквозь зубы. Вообще в этом состоянии легко прослеживается отсутствие желания к общению, человек может отвечать односложно, не интересоваться разговором", — сообщила Рашевская.

Если вы поняли, что ваш близкий человек находится в депрессии, надо проявить эмпатию и чаще говорить ему ободряющие слова. Настоящая помощь — это не обесценивать, не критиковать, не третировать, а, наоборот, протянуть руку помощи. При этом брать ответственность на себя всё же не стоит.

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freepik

Алёна Зиновьева
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