Психолог рассказала, как определить депрессию у человека по голосу

Общепринято считать, что зеркалом души являются наши глаза. Однако голос может сказать не меньше о внутреннем состоянии человека и даже помочь определить депрессию. Об этом заявила психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская в интервью RuNews24.ru.

"Голос отражает всё то, что мы чувствуем внутри нашего дома, а тело — это как раз тот дом, в котором мы живём. Поэтому голос — это всегда про состояние нашего тела, про наши внутренние переживания, про наши эмоции, которые мы испытываем в тот или иной момент", — утверждает психолог.

В голосе могут проявляться страх, радость, грусть и гнев. Эмоции легко прочитать благодаря изменению в тоне, темпе речи, паузам и заиканиям. В частности, "голос депрессии" лишён энергии, звучит серо, тускло и монотонно. Как будто человеку не хочется говорить, отметила эксперт.

"При депрессии человек может говорить тихо, невнятно, как будто сквозь зубы. Вообще в этом состоянии легко прослеживается отсутствие желания к общению, человек может отвечать односложно, не интересоваться разговором", — сообщила Рашевская.