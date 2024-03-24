Психиатр раскрыл 5 ошибок в общении с людьми в депрессии

Если на протяжении нескольких месяцев человек испытывает упадок сил, грусть, уныние и апатию, то, вероятнее всего, он страдает депрессией. И важнее всего в такой период не говорить бодрящие слова, потому что они ещё больше вгоняют в тоску. Об этом рассказал психиатр, психотерапевт Павел Бесчастнов.

"Это ещё дополнительное чувство вины навешивает: мало того что тебе плохо, ещё ты плохой человек, потому что нормальным людям так не бывает. Стоит проявить общечеловеческую эмпатию, как к человеку, который по каким-то причинам заболел", — добавил эксперт в разговоре с "Газетой.ru".

Более того, специалист убеждён, что настоящая помощь для человека, у которого депрессия, — это не обесценивать, не критиковать, не третировать, а, наоборот, протянуть руку помощи. Однако врач не говорит о взятии за человека ответственности на себя. Бесчастнов имеет в виду "возможности, которые готов предоставить в силу ваших отношений, в силу вашего влечения, ты к нему проявляешь эмпатию, участие".