Илон Маск признался, что у него депрессия

Илон Маск рассказал, что страдает депрессией и вынужден принимать лекарства. В этом американский предприниматель признался в ходе интервью телеведущему и блогеру Дону Лемону.

"Иногда у меня в мозгу возникает своего рода... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями", — поделился предприниматель с телеканалом CNN.

Маск предполагает, что нарушение психического здоровья связано с тем, что он работает "по 16 часов в день". Однако американский предприниматель не считает, что приём лекарств может сказаться на компаниях и их госконтрактах. Более того, Маск добавил, что его депрессия врождённая, но он никогда себе не позволит пребывать в таком состоянии долго.