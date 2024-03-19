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19 марта, 07:29

Илон Маск признался, что у него депрессия

Илон Маск. Фото © ТАСС / Czarek Sokolowski

Илон Маск. Фото © ТАСС / Czarek Sokolowski

Илон Маск рассказал, что страдает депрессией и вынужден принимать лекарства. В этом американский предприниматель признался в ходе интервью телеведущему и блогеру Дону Лемону.

"Иногда у меня в мозгу возникает своего рода... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями", поделился предприниматель с телеканалом CNN.

Маск предполагает, что нарушение психического здоровья связано с тем, что он работает "по 16 часов в день". Однако американский предприниматель не считает, что приём лекарств может сказаться на компаниях и их госконтрактах. Более того, Маск добавил, что его депрессия врождённая, но он никогда себе не позволит пребывать в таком состоянии долго.

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А ранее Илон Маск заявил, что через пару лет ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых. Более того, предприниматель уверяет, что в следующем году ИИ превзойдёт по умственным способностям любого отдельного человека, а к 2029 году — всех землян.

Каринэ Гевондян
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