Илон Маск признался, что у него депрессия
Илон Маск. Фото © ТАСС / Czarek Sokolowski
Илон Маск рассказал, что страдает депрессией и вынужден принимать лекарства. В этом американский предприниматель признался в ходе интервью телеведущему и блогеру Дону Лемону.
"Иногда у меня в мозгу возникает своего рода... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями", — поделился предприниматель с телеканалом CNN.
Маск предполагает, что нарушение психического здоровья связано с тем, что он работает "по 16 часов в день". Однако американский предприниматель не считает, что приём лекарств может сказаться на компаниях и их госконтрактах. Более того, Маск добавил, что его депрессия врождённая, но он никогда себе не позволит пребывать в таком состоянии долго.
А ранее Илон Маск заявил, что через пару лет ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых. Более того, предприниматель уверяет, что в следующем году ИИ превзойдёт по умственным способностям любого отдельного человека, а к 2029 году — всех землян.