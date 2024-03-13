Илон Маск заявил, что к 2029 году ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что в 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет превосходить по умственным способностям любого отдельного человека, а к 2029 году — всех землян.

"В следующем году ИИ, вероятно, будет умнее любого отдельного человека. К 2029 году ИИ, вероятно, станет умнее всех людей, вместе взятых", — поделился Маск прогнозом в соцсети X в ответ на рассуждения американского изобретателя и футуролога Рэймонда Курцвейла, заявившего, что ИИ достигнет уровня человеческого интеллекта к 2029 году.