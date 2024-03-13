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13 марта, 12:33

Илон Маск заявил, что к 2029 году ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых

Илон Маск. Обложка © ТАСС / EPA / ZBIGNIEW MEISSNER

Илон Маск. Обложка © ТАСС / EPA / ZBIGNIEW MEISSNER

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что в 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет превосходить по умственным способностям любого отдельного человека, а к 2029 году — всех землян.

"В следующем году ИИ, вероятно, будет умнее любого отдельного человека. К 2029 году ИИ, вероятно, станет умнее всех людей, вместе взятых", — поделился Маск прогнозом в соцсети X в ответ на рассуждения американского изобретателя и футуролога Рэймонда Курцвейла, заявившего, что ИИ достигнет уровня человеческого интеллекта к 2029 году.

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Ранее предприниматель Илон Маск предположил, что в будущем искусственный интеллект получит возможность уничтожить всё человечество. В связи с этим он предложил скорее наладить регулирование сферы ИИ и создать для этого специальное ведомство.

Владимир Озеров
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