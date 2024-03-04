"Надеюсь, я не доживу": Медведев не исключил, что суперинтеллект заменит человека

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался, что не хотел бы дожить до того времени, когда суперинтеллект решит, что больше не нуждается в человеке. Такое заявление политик сделал, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

"Я бы не хотел дожить до того времени — и надеюсь, что не доживу, — когда так называемый суперинтеллект, третья генерация искусственного интеллекта, придёт к выводу, что человек ему не нужен, а такое возможно", — сказал Медведев.