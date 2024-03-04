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4 марта, 11:22

"Надеюсь, я не доживу": Медведев не исключил, что суперинтеллект заменит человека

Медведев: Суперинтеллект в будущем может решить, что человек ему не нужен

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался, что не хотел бы дожить до того времени, когда суперинтеллект решит, что больше не нуждается в человеке. Такое заявление политик сделал, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

"Я бы не хотел дожить до того времени — и надеюсь, что не доживу, — когда так называемый суперинтеллект, третья генерация искусственного интеллекта, придёт к выводу, что человек ему не нужен, а такое возможно", — сказал Медведев.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект не заменит живых специалистов, например врачей и учителей, вместе с тем такие технологии могут стать для них помощниками. Глава государства считает, что человек может делегировать машине многие рутинные функции, а на себя взять самые сложные задачи.

Путин: Никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям
Путин: Никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям
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TACC / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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