"Надеюсь, я не доживу": Медведев не исключил, что суперинтеллект заменит человека
Медведев: Суперинтеллект в будущем может решить, что человек ему не нужен
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался, что не хотел бы дожить до того времени, когда суперинтеллект решит, что больше не нуждается в человеке. Такое заявление политик сделал, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
"Я бы не хотел дожить до того времени — и надеюсь, что не доживу, — когда так называемый суперинтеллект, третья генерация искусственного интеллекта, придёт к выводу, что человек ему не нужен, а такое возможно", — сказал Медведев.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект не заменит живых специалистов, например врачей и учителей, вместе с тем такие технологии могут стать для них помощниками. Глава государства считает, что человек может делегировать машине многие рутинные функции, а на себя взять самые сложные задачи.
TACC / Валерий Шарифулин