Есть риск отравления: Хирург предупредил россиян об опасности шампиньонов

Шампиньоны являются одними из самых популярных и доступных для россиян грибов, так как выращиваются в производственных масштабах и продаются почти в любом магазине. Однако они представляют опасность для человека, о которой задумываются далеко не все.

Дело в том, что шампиньоны, как и многие другие грибы, способны накапливать опасные токсины. Это значит, что при их употреблении существует риск отравления, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

«Шампиньонами травятся редко, но риск всё равно есть. Шампиньоны из-за загрязнения почвы при их выращивании могут накапливать токсины», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.