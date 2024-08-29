Есть риск отравления: Хирург предупредил россиян об опасности шампиньонов
Хирург Умнов: Шампиньоны способны накапливать опасные для здоровья токсины
Шампиньоны являются одними из самых популярных и доступных для россиян грибов, так как выращиваются в производственных масштабах и продаются почти в любом магазине. Однако они представляют опасность для человека, о которой задумываются далеко не все.
Дело в том, что шампиньоны, как и многие другие грибы, способны накапливать опасные токсины. Это значит, что при их употреблении существует риск отравления, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
«Шампиньонами травятся редко, но риск всё равно есть. Шампиньоны из-за загрязнения почвы при их выращивании могут накапливать токсины», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.
Хирург добавил, что лесные шампиньоны ещё более опасны, особенно если есть их в сыром виде. Кроме того, существует риск перепутать их с ядовитыми грибами. Также риск отравления повышается при порче продукта из-за неправильного хранения. Следует быть внимательными, если грибы почернели, начали выделять слизь и неприятный запах.
Ранее учёный перечислил наиболее богатые витаминами грибы. Кстати, некоторые грибы могут помочь в борьбе с депрессией. При этом очень важно не забывать о норме потребления грибов.
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