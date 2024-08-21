Какие грибы созревают к сентябрю, где их найти и кому нельзя есть Для любителей "тихой охоты" скоро начнётся новый сезон, ведь именно в конце августа и в начале сентября созревают эти вкусные грибы. Рассказываем, где их найти. 21 августа, 05:00 Как выглядят грибы, которые растут в сентябре. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов, © Freepik

Сентябрь — это время, когда многие грибы достигают пика своего созревания. В эту пору леса и поля буквально усыпаны разнообразными дарами природы. Опытные грибники с нетерпением ждут начала сезона, чтобы отправиться на "тихую охоту" и пополнить свои корзинки ароматными и вкусными грибами.

Сегодня мы расскажем, какие съедобные грибы можно будет собирать в начале сентября, а также подскажем, где они растут и как их найти. Готовы отправиться в увлекательное путешествие по миру сентябрьских грибов? Тогда начнём!

Какие грибы созревают осенью

Какие грибы растут в лесу осенью? Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В конце лета и в начале осени стартует новый сезон для всех любителей "тихой охоты". Вооружившись корзинками или вёдрами, опытные грибники начинают гулять по лесу, периодически оглядываясь, прикинув, не идёт ли по их следу леший. Но что они там ищут? Съедобные грибы, конечно! И вот какие созревают ранней осенью:

1. Подосиновики — распространённые съедобные грибы, растущие под осинами. Имеют плотную мясистую шляпку красновато-коричневого цвета. Растут под осинами в смешанных и лиственных лесах.

2. Подберёзовики — ещё один популярный съедобный гриб, обитающий в берёзовых лесах. Шляпка коричневого или серовато-коричневого оттенка. Обитают в берёзовых рощах и смешанных лесах.

Как выглядят подберёзовики? Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

3. Белые грибы (боровики) — одни из самых ценных и вкусных грибов. Имеют крупную белую шляпку и толстую ножку. Встречаются в хвойных, смешанных и лиственных лесах, особенно в сосновых борах.

4. Лисички — яркие оранжево-жёлтые грибы с воронковидной шляпкой. Встречаются как в лиственных, так и в хвойных лесах. Растут в хвойных, лиственных и смешанных лесах, часто образуют большие группы.

5. Маслята — грибы с клейкой, блестящей шляпкой жёлто-коричневого цвета. Растут в хвойных и смешанных лесах. Предпочитают хвойные и смешанные леса, особенно сосновые.

Где растут маслята и как найти опята? Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

6. Опята — небольшие грибы с медово-жёлтой или коричневатой шляпкой, растущие пучками на пнях и стволах деревьев. Селятся на пнях, валежнике, корнях деревьев в лиственных, хвойных и смешанных лесах.

7. Моховики — имеют оливково-зелёную или серовато-бурую шляпку, покрытую как бы мхом. Обитают в хвойных и смешанных лесах. Обитают в хвойных и смешанных лесах, особенно в сосновых борах.

Грибы рыжики: фото и где растут. Фото © ТАСС / ЕРА

8. Рыжики — съедобные грибы, обычно жёлто-розового или оранжево-красного окраса плодоножки. Также в них есть млечный сок. Растут в хвойных и смешанных лесах, часто образуют большие колонии.

Кому нельзя есть грибы и почему

Людям с какими заболеваниями нельзя грибы? Фото © Freepik / timolina

Но стоит помнить, что это вкусное лакомство могут есть не все. Оказалось, что имеются и противопоказания. Например, употребление грибов следует ограничить или избегать людям с некоторыми заболеваниями. Заболевания почек и печени. Грибы содержат большое количество белка, что может нагружать и перегружать работу почек и печени. Некоторые токсины лесных даров выводятся через эти органы, что может ухудшать их состояние.

Грибы содержат большое количество белка, что может нагружать и перегружать работу почек и печени. Некоторые токсины лесных даров выводятся через эти органы, что может ухудшать их состояние. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Они трудно перевариваются и могут вызывать вздутие, диарею, боли в животе. Людям с язвами, гастритами, колитами грибы противопоказаны.

Они трудно перевариваются и могут вызывать вздутие, диарею, боли в животе. Людям с язвами, гастритами, колитами грибы противопоказаны. Аллергические заболевания. Некоторые виды съедобных грибов могут провоцировать аллергические реакции, особенно у людей с бронхиальной астмой. Аллергены способны вызывать приступы, отёки, сыпь.

Некоторые виды съедобных грибов могут провоцировать аллергические реакции, особенно у людей с бронхиальной астмой. Аллергены способны вызывать приступы, отёки, сыпь. Сахарный диабет. Грибы содержат много углеводов, что негативно влияет на уровень сахара в крови. Употребление грибов требует тщательного контроля диабета.

Грибы содержат много углеводов, что негативно влияет на уровень сахара в крови. Употребление грибов требует тщательного контроля диабета. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Некоторые грибы содержат вещества, повышающие кровяное давление. Это может быть опасно для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца.

Грибы — это уникальный и важный компонент экосистем, выполняющий множество ключевых функций в природе. Однако людям с определёнными заболеваниями следует ограничивать или исключать их употребление. А ещё важно знать, как правильно выбирать, мыть и хранить этот природный дар, чтобы не отравиться. Ранее Life.ru рассказывал, какие виды грибов полезны для мозга.

Авторы Елизавета Терешкова