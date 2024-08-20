Врач перечислила 2 самых полезных для мозга гриба

Россиянам рассказали, какие грибы нужно есть, чтобы улучшить память и мозговую активность. Благоприятное влияние на когнитивные способности человека оказывают шиитаке и ежовик гребенчатый, также известный как Lion’s Mane. Об этом РИАМО сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

"Эти грибы содержат питательные вещества, такие как витамины группы В, селен и другие полезные микроэлементы, которые могут оказывать благоприятное влияние на мозговую активность и помогать в улучшении памяти", — разъяснила врач.

Медик отметила, что в ежовике гребенчатом есть такие соединения, как эринацины и гериценоны. Они играют важную роль в росте и поддержании здоровья нейронов. В свою очередь шиитаке содержит витамин D, а также эрготионеин и полисахариды, которые улучшают работу иммунной системы и память, оказывают противовоспалительное действие и уменьшают риск возрастных когнитивных нарушений.