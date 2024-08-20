Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 09:54

Врач перечислила 2 самых полезных для мозга гриба

Врач Тананакина советует есть шиитаке и ежовик гребенчатый для хорошей памяти

Россиянам рассказали, какие грибы нужно есть, чтобы улучшить память и мозговую активность. Благоприятное влияние на когнитивные способности человека оказывают шиитаке и ежовик гребенчатый, также известный как Lion’s Mane. Об этом РИАМО сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

"Эти грибы содержат питательные вещества, такие как витамины группы В, селен и другие полезные микроэлементы, которые могут оказывать благоприятное влияние на мозговую активность и помогать в улучшении памяти", — разъяснила врач.

Медик отметила, что в ежовике гребенчатом есть такие соединения, как эринацины и гериценоны. Они играют важную роль в росте и поддержании здоровья нейронов. В свою очередь шиитаке содержит витамин D, а также эрготионеин и полисахариды, которые улучшают работу иммунной системы и память, оказывают противовоспалительное действие и уменьшают риск возрастных когнитивных нарушений.

Диетолог объяснила, сколько грибов можно съесть за неделю
Диетолог объяснила, сколько грибов можно съесть за неделю

Также пребиотиками и полезными для кишечника человека элементами богаты белые грибы и вешенки. Для жителей Москвы и других регионов с малым количеством солнечных дней в году они могут стать хорошей альтернативой покупным комплексам с источником витамина D.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров