Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
12 октября, 10:29

В Пенсильвании 11 человек были доставлены в больницу из-за отравления грибами

В Пенсильвании, штате США, по крайней мере 11 человек были доставлены в больницу с отравлением грибами. Об этом инциденте сообщает агентство Associated Press. Среди пострадавших есть дети.

«Сотрудники службы неотложной медицинской помощи отреагировали на сообщение, поступившее около 21:30, о том, что 11 человек заболели после употребления грибов в городке Пич-Боттом», — говорится в сообщении.

По сообщениям издания, все отравившиеся проходят лечение и пребывают в стабильном состоянии.

Причиной массового отравления школьников в Камчатском крае стала сальмонелла
Причиной массового отравления школьников в Камчатском крае стала сальмонелла

Недавно в Вольске Саратовской области экстренно доставили в больницу четверо детей, диагноз – «отравление лекарственными препаратами». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров