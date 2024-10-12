В Пенсильвании 11 человек были доставлены в больницу из-за отравления грибами

В Пенсильвании, штате США, по крайней мере 11 человек были доставлены в больницу с отравлением грибами. Об этом инциденте сообщает агентство Associated Press. Среди пострадавших есть дети.

«Сотрудники службы неотложной медицинской помощи отреагировали на сообщение, поступившее около 21:30, о том, что 11 человек заболели после употребления грибов в городке Пич-Боттом», — говорится в сообщении.

По сообщениям издания, все отравившиеся проходят лечение и пребывают в стабильном состоянии.