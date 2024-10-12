В Пенсильвании 11 человек были доставлены в больницу из-за отравления грибами
В Пенсильвании, штате США, по крайней мере 11 человек были доставлены в больницу с отравлением грибами. Об этом инциденте сообщает агентство Associated Press. Среди пострадавших есть дети.
«Сотрудники службы неотложной медицинской помощи отреагировали на сообщение, поступившее около 21:30, о том, что 11 человек заболели после употребления грибов в городке Пич-Боттом», — говорится в сообщении.
По сообщениям издания, все отравившиеся проходят лечение и пребывают в стабильном состоянии.
Недавно в Вольске Саратовской области экстренно доставили в больницу четверо детей, диагноз – «отравление лекарственными препаратами». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
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