Четверо детей госпитализированы с отравлением препаратами в Вольске
В Вольске Саратовской области экстренно госпитализированы четверо детей, диагноз – «отравление лекарственными препаратами». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД и прокуратура региона.
«По предварительным данным, причиной недомогания стало отравление лекарственными препаратами. Надзорное ведомство даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установит причины и условия происшествия», — говорится в сообщении прокуратуры.
В случае обнаружения определённых оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, подытожили в ведомстве.
Ранее в Красноярском крае произошло крупное отравление, в результате которого погибло четверо детей. Трагедия случилась 20 сентября. Сначала погибли двое детей 6 и 13 лет, через два дня скончалась 11-летняя девочка, а через день — 12-летний ребёнок. Врачам удалось спасти мать детей, которая находится на девятом месяце беременности. Предварительно, отравление целой семьи могло произойти из-за дихлофоса, представителя производителя уже допросили в качестве свидетеля.
Life.ru