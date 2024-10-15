7 неприятных фактов о старении, которые ждут всех нас через несколько лет

Старость — неизбежный этап жизни, который ожидает каждого из нас. С течением времени тело и разум претерпевают изменения, некоторые из которых могут быть заметными, а некоторые — более скрытыми. Но одно остаётся неизменным: мы все стареем, и с этим процессом приходит свой набор особенностей, которые человек должен принимать.

Сегодня мы рассмотрим несколько неприятных, но неизбежных фактов о старении. А также предскажем, какие именно изменения ждут в старости и как лучше к ним подготовиться.

1. Появление старческого запаха

Почему от стариков начинает странно пахнуть? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Пожалуй, первое, что является критерием человека в возрасте, это «старческий запах» — специфический аромат, который появляется у пожилых людей. Life.ru недавно подробно рассказал про причины существования этого запаха, во сколько лет он начинает проявляться и можно ли от него избавиться.

2. Миграция волос

Ещё одной неприятной правдой про старость станут волосы, которые из нужных мест повыпадают, а в странных начнут расти. Наверняка вы замечали бабушек с проклюнувшимися усиками и даже бородой. В старости нередко у женщин волосы могут начать появляться в неожиданных местах — например, над верхней губой, под подбородком или на щеках. У мужчин же волосы на голове обычно становятся реже в то время, как их рост в ушах и носу усиливается.

3. Потеря обоняния и вкуса

Что происходит с организмом в старости и почему мы теряем обоняние? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Grustock

С возрастом, особенно после 50 лет, уменьшается способность различать вкусы и запахи, что значительно влияет на восприятие пищи. Язык способен различать лишь четыре основных вкуса: сладкий, кислый, горький и солёный. Однако для полного наслаждения пищей необходимо обоняние, которое помогает распознавать тонкие и сложные вкусовые оттенки — например, малину. С возрастом снижается чувствительность вкусовых сосочков, особенно к сладкому и солёному, а вот восприятие горького и кислого сохраняется лучше.

В старости обоняние также ослабевает. Причиной этого являются истончения и иссушения слизистой оболочки носа и разрушения нервных окончаний. В результате снижения остроты восприятия некоторые продукты могут казаться более горькими, а те, что имеют тонкий аромат, — безвкусными.

4. Ухудшение когнитивных способностей

С возрастом мозг начинает работать немного медленнее, и потому становится сложнее одновременно выполнять несколько задач. Иногда мы можем забывать, что хотели сделать, или находить вещи не на своих местах. Это связано с тем, что с возрастом ухудшаются кратковременная память и внимание. Например, вы можете прийти в комнату и забыть, зачем туда зашли, или обнаружить ключи в холодильнике.

5. Недержание

Из-за чего многие старики страдают от недержания. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Недержание мочи в старости может возникать по-разному, но большинство причин связаны с изменениями в организме и состоянием здоровья. Сильнее всего к недержанию предрасполагают возрастные изменения. Когда организм переходит черту в 60 лет, мышцы тазового дна и мочевого пузыря постепенно начинают ослабевать, что затрудняет удержание мочи.

Недержание — это распространённая проблема, и многие люди испытывают её в старости. Если это вызывает беспокойство или дискомфорт, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и выбора подходящего лечения.

6. Скованность движений или даже неспособность самостоятельно ходить

С возрастом выполнять привычные действия становится всё сложнее. Мышцы и суставы начинают болеть, а подвижность ухудшается. Кроме того, снижается тонус мышц и тканей, что негативно влияет не только на опорно-двигательный аппарат, но и на работу мочеполовой и сердечно-сосудистой системы.

7. Повышенный риск деменции

Почему именно в старости повышается риск деменции? Фото © Shutterstock / FOTODOM / pikselstock

Старение является основным фактором риска для деменции. С возрастом в мозге происходят изменения, которые могут способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний — например, болезни Альцгеймера. Некоторые факторы образа жизни, такие как недостаток физической активности, неправильное питание, курение и злоупотребление алкоголем, могут способствовать развитию деменции.