Тест: Только 3% населения сможет отгадать, каким 5 деревьям принадлежат эти листья

Если для одних осень — пора грусти и печали, то для других — время хорошо поработать и добиться новых высот. В любом случае нужно учиться радоваться и находить интересный досуг даже в ненастную погоду. Уже успели провести фотосессию среди золотистого леса и собрать гербарий? Тогда предлагаем пройти не менее осенний тест и попробовать отгадать название дерева по листьям.