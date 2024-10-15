Тест: Только 3% населения сможет отгадать, каким 5 деревьям принадлежат эти листья
Считаете, что блестяще разбираетесь в окружающей природе? Сможете ли вы отгадать все эти деревья?
Если для одних осень — пора грусти и печали, то для других — время хорошо поработать и добиться новых высот. В любом случае нужно учиться радоваться и находить интересный досуг даже в ненастную погоду. Уже успели провести фотосессию среди золотистого леса и собрать гербарий? Тогда предлагаем пройти не менее осенний тест и попробовать отгадать название дерева по листьям.
Без чего нельзя обойтись при создании осенней атмосферы? Конечно, без любимого кофейного напитка! Выберите любимый кофейный напиток — и он раскроет всю горькую правду о вас. Поднять настроение поможет тест «Вам явно за 70 лет, если не продолжите все семь фраз из этих популярных мемов».
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