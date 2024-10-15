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«Состояние тяжёлое»: Как сегодня чувствует себя больной деменцией Брюс Уиллис

Деми Мур недавно навестила страдающего лобно-височной деменцией Брюса Уиллиса. Какое у актёра состояние здоровья? Прогрессирует ли болезнь?

15 октября, 10:59
Брюс Уиллис сегодня: состояние актёра на 15 октября. Обложка © Getty Images / MEGA / GC Images

Брюс Уиллис сегодня: состояние актёра на 15 октября. Обложка © Getty Images / MEGA / GC Images

Деми Мур недавно получила награду на кинофестивале в Хамптоне и во время речи не смогла обойти стороной вопрос о состоянии здоровья бывшего мужа, больного деменцией Брюса Уиллиса, который волнует всех его поклонников.

«Болезнь — это именно то, чем она является. И я думаю, важно на самом деле глубоко внутри это принимать. Сейчас он стабилен. Если вы держитесь за прошлое, пытаетесь жить тем, что было, то это обречено на провал», сказала Деми Мур.

Актриса рассказала, что продолжает поддерживать близкие отношения с Брюсом Уиллисом, отцом их дочерей. Она даже подружилась с его нынешней женой, Эммой Хеминг, чтобы вместе заботиться о мужчине. Деми отметила, что Брюс в настоящее время чувствует себя стабильно.

Как Брюс Уиллис сейчас себя чувствует

Состояние здоровья Брюса Уиллиса на 15 октября 2024 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demimoore

Состояние здоровья Брюса Уиллиса на 15 октября 2024 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demimoore

Как Брюс Уиллис чувствует себя сейчас? К сожалению, болезнь прогрессирует — и с каждым днём актёру Брюсу Уиллису становится всё хуже. На данный момент главной звезде «Крепкого орешка» сложно ходить, поэтому он редко выходит из дома. А когда это всё-таки происходит, за актёром тщательно присматривают. Сегодня Брюсу Уиллису нужна помощь, чтобы собраться и дойти до машины.

Разбитый деменцией Брюс Уиллис перестал самостоятельно ходить
Разбитый деменцией Брюс Уиллис перестал самостоятельно ходить

По словам источников, за Уиллисом круглосуточно ухаживают опекуны, которые следят за его состоянием. Для его безопасности также наняли телохранителей, которые защищают звезду от лишнего внимания.

Брюс Уиллис с деменцией: когда всё началось

История деменции Брюса Уиллиса. Фото © ТАСС / ZUMA

История деменции Брюса Уиллиса. Фото © ТАСС / ZUMA

Когда у Брюса Уиллиса началась болезнь? В феврале 2023 года стало известно, что у актёра обнаружена лобно-височная деменция. Это заболевание, которое приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Лобно-височная деменция — это патология нейродегенеративного характера с поражением височных и лобных долей головного мозга. Они отвечают за контроль поведения и речи, способность к планированию, организации действий.

Актёр борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года. Сейчас семья Брюса Уиллиса с тревогой задаётся вопросом, доживёт ли он до своего 70-летия, которое собираются праздновать 19 марта 2025 года. Сейчас Брюсу Уиллису 69 лет — и он практически никого не узнаёт из родных. Как Life.ru рассказала таролог, юбилей актёра состоится, но окажется в сумраке и без радости.

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Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
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