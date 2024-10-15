«Состояние тяжёлое»: Как сегодня чувствует себя больной деменцией Брюс Уиллис Деми Мур недавно навестила страдающего лобно-височной деменцией Брюса Уиллиса. Какое у актёра состояние здоровья? Прогрессирует ли болезнь? 15 октября, 10:59 Брюс Уиллис сегодня: состояние актёра на 15 октября. Обложка © Getty Images / MEGA / GC Images

Деми Мур недавно получила награду на кинофестивале в Хамптоне и во время речи не смогла обойти стороной вопрос о состоянии здоровья бывшего мужа, больного деменцией Брюса Уиллиса, который волнует всех его поклонников.

«Болезнь — это именно то, чем она является. И я думаю, важно на самом деле глубоко внутри это принимать. Сейчас он стабилен. Если вы держитесь за прошлое, пытаетесь жить тем, что было, то это обречено на провал», — сказала Деми Мур.

Актриса рассказала, что продолжает поддерживать близкие отношения с Брюсом Уиллисом, отцом их дочерей. Она даже подружилась с его нынешней женой, Эммой Хеминг, чтобы вместе заботиться о мужчине. Деми отметила, что Брюс в настоящее время чувствует себя стабильно.

Как Брюс Уиллис сейчас себя чувствует

Состояние здоровья Брюса Уиллиса на 15 октября 2024 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demimoore

Как Брюс Уиллис чувствует себя сейчас? К сожалению, болезнь прогрессирует — и с каждым днём актёру Брюсу Уиллису становится всё хуже. На данный момент главной звезде «Крепкого орешка» сложно ходить, поэтому он редко выходит из дома. А когда это всё-таки происходит, за актёром тщательно присматривают. Сегодня Брюсу Уиллису нужна помощь, чтобы собраться и дойти до машины.

По словам источников, за Уиллисом круглосуточно ухаживают опекуны, которые следят за его состоянием. Для его безопасности также наняли телохранителей, которые защищают звезду от лишнего внимания.

Брюс Уиллис с деменцией: когда всё началось

История деменции Брюса Уиллиса. Фото © ТАСС / ZUMA

Когда у Брюса Уиллиса началась болезнь? В феврале 2023 года стало известно, что у актёра обнаружена лобно-височная деменция. Это заболевание, которое приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Лобно-височная деменция — это патология нейродегенеративного характера с поражением височных и лобных долей головного мозга. Они отвечают за контроль поведения и речи, способность к планированию, организации действий.

Актёр борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года. Сейчас семья Брюса Уиллиса с тревогой задаётся вопросом, доживёт ли он до своего 70-летия, которое собираются праздновать 19 марта 2025 года. Сейчас Брюсу Уиллису 69 лет — и он практически никого не узнаёт из родных. Как Life.ru рассказала таролог, юбилей актёра состоится, но окажется в сумраке и без радости.

Авторы Елизавета Терешкова