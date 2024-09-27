Разбитый деменцией Брюс Уиллис перестал самостоятельно ходить

Состояние голливудского актёра Брюса Уиллиса, страдающего от лобно-височной деменции, серьёзно усугубилось. Звезда «Крепкого орешка» едва может ходить, чтобы выйти на прогулку, ему требуется помощь, сообщает RadarOnline со ссылкой на осведомлённый источник.

«Он редко выходит на улицу, но когда это происходит, это тщательно спланированная операция. Ему нужна помощь, чтобы собраться и дойти до машины», — говорится в материале.

Собеседник портала рассказал, что сейчас рядом с актёром 24 часа в сутки находятся опекуны, следящие за его состоянием. Кроме того, Уиллис ходит только в сопровождении телохранителей, которые ограждают его от посторонних.

Ранее семья Брюса Уиллиса поделилась печальными новостями. Родные актёра рассказали, что его недуг прогрессировал до такой степени, что Брюс может не дотянуть до своего юбилея 70 лет в марте следующего года.